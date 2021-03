Dovezenie ruskej vakcíny je dobrý nápad

Prečítal som diskusiu pod článkom o dovoze ruskej vakcíny a bol som zhrozený. Videl som tam príspevky starých zatrpknutých ľudí, pre ktorých je všetko ruské zlé.

Písali tam ľudia trpiaci úzkostnými stavmi, ktorí sa boja že ich zaočkujú Sputnikom proti ich vôli.

Už rok trvá pandémia koronavírusu. A aj keď sa snažíme spomaliť šírenie vírusu, zdá sa že ten si žije svojim životom. Jednoducho opatrenia nezaberajú. Koronavírus sa šíri, pribúdajú ľudia v nemocniciach, pribúdajú mŕtvi.

Vyzerá to tak, že našou jedinou nádejou na ukončenie toho čo sa deje, je očkovanie. Vakcín je niekoľko druhov, bohužiaľ je ich nedostatok.

V tejto situácii premiér Igor Matovič oznámil dovezenie ruskej vakcíny Sputnik. Vraj časom majú na Slovensko prísť až dva milióny kusov tejto vakcíny.

Reakcie na to boli búrlivé. Mnohí Matovičov čin označili za hlúposť, vakcínu za nebezpečnú a neuznanú Európskou liekovou agentúrou.

Kritici premiéra píšu o možných zdravotných komplikáciách po zaočkovaní ruskou vakcínou a že ľudia ktorí sa nechajú Sputnikom zaočkovať možno nebudú môcť slobodne cestovať.

Čo sa týka kvality vakcíny, myslím že to nebude problém. Rusi tú vakcínu vyvinuli v prvom rade pre seba a tak pochybujem že by to bol šmejd.

Čo sa týka toho či ľudia zaočkovaní Sputnikom budú môcť cestovať, tak to zatiaľ nikto nevie. Podľa mňa sa to utrasie. Ak by aj človek zaočkovaný ruskou vakcínou nedostal očkovací pas, stále sa môže dať otestovať a potom letieť na dovolenku.

Samozrejme že toto zaujatým ľuďom nevysvetlíte. Podľa nich je všetko ruské nekvalitné a nedôveryhodné.

Na diskusiách SME je takýchto ľudí väčšina. Je to však tak v celej našej spoločnosti? Asi nie. Ako zaujímavosť sem prikladám screenshot z Pravdy, kde sa pýtali čitateľov, či by sa nechali zaočkovať Sputnikom. Väčšina klikla že áno.

Screenshot z Pravdy. (Juraj Paškuliak)



Myslím si že o vakcínu bude záujem, lebo ľudia budú chcieť byť chránení pred chorobou. Ak nejaké zostanú, tak ich nebude problém predať.

Na záver napíšem že nie som priaznivec Igora Matoviča. Viac krát som ho kritizoval. Myslím si však že sa mu so Sputnikom podaril husársky kúsok. Dokázal pre Slovensko zabezpečiť veľké množstvo vakcín, vďaka ktorým bude zachránených mnoho životov. Zároveň urobil niečo čo sa mnohým ľuďom páči a čo mu môže v konečnom dôsledku pomôcť. Treba počkať a čas ukáže či to bude tak.