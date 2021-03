Článok napísaný k dnešnému dňu...

Dnes je veľký deň, dnes je 14. marec. A viete čo si dnes pripomíname? Ak neviete, tak pozorne čítajte ďalej.

Dnes je deň Commandera Keena. A prečo je dnes jeho deň? Je to preto, lebo Commander Keen, malý génius ktorých zachraňuje svet, má IQ 314, čo vychádza na 14. marec (anglicky march 14.).

Commander Keen je úspešná počítačová hra od americkej spoločnosti ID Software. Táto hra bola veľmi populárna v deväťdesiatych rokoch a vyrástla na nej celá jedna generácia hráčov. Ak sa o nej chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento článok.

Commander Keen má mnoho fanúšikov, ktorí keď boli malí tak sa len hrali a keď sa stali veľkými, tak začali vytvárať svoje vlastné modifikácie a levelpacky tejto hry.

Keďže dnes je deň Commandera Keena, tak vám niektoré z nich (tie ktoré sa mi obzvlášt páčia) priblížim.

Bananasauros

Autorom tohto Commander Keen 1 modu je VikingBoyBilly. Hra sa odohráva na planéte obývanej pravekými zvieratami. Hlavným hrdinom je bananasauros. Ten sa na začiatku dozvie, že uniesli jeho priateľov a tak sa vydáva na cestu aby ich vyslobodil. Hra je príjemne vizuálne spracovaná, vtipne infantilná, má vlastnú hudbu a je nenáročná. Všetky levely sa dajú v pohode prejsť. Výnimkou sú pyramídy, tie sú veľmi ťažké. Ale sú ľudia ktorí zvládnu aj tento level, ako je vidieť na priloženom Youtube videu.

Bananasauros (Wikipédia)

video //www.youtube.com/embed/ZIVh64abSrM

Lunar Quest

Alebo ako ja hovorím, mesačné dobrodružstvo, je Commander Keen 1 mod. Jeho autormi sú VikingBoyBilly a Paramultart. Hra má 23 levelov. Odohráva sa na Mesiaci. Hlavným hrdinom je dievča menom Marta. Podobne ako Keen, aj ona má pištoľku, ktorou môže spacifikovať protivníkov. Na skákanie má mesačné topánky. (Keen má pogo.) Jednotlivé levely sú pekne urobené po vizuálnej stránke, myslím si že tvorcovia hry sa snažili. Na mesiaci nájdeme rôzne zvieratá, najmä zajace, myši, mačky, a aj veľkonočné vajíčka, rôzne druhy syra, mrkvu a tiež mnoho nebezpečenstiev.

video //www.youtube.com/embed/WKEyjSrneEk

video //www.youtube.com/embed/JlFdawFjZ3w

Keen Rescue

Je Commander Keen 3 mod. Hlavným hrdinom je opäť Marta. Keena uniesli vorticoni a Marta letí na planétu Vorticon V, aby ho vyslobodila. Ako hlavné plus hry hodnotím že náročnosť je tak akurát. (Problémom väčšiny Keen 3 modov je príliš vysoká náročnosť. Toto našťastie nie je ten prípad.) Prvé levely sú veľmi ľahké, postupne sa obtiažnosť zvyšuje. Posledné levely boli nad moje sily a nepodarilo sa mi ich prejsť, ale aj napriek tomu som si hru veľmi užil.

(Wikipédia)

Battle of the Brains

Známy tiež aj ako Keen 9, je Commander Keen 5 mod. Keen v ňom bojuje proti svojmu protivníkovi Mortimerovi McMireovi. Autorom modu je Ceilick, pomáhali mu Mink, Tulip, Levellass a Lemm. Tímová práca sa pretavila do kvalitného výsledku. Hra sa odohráva v rôznych prostrediach (vo vesmíre, v baniach, v zasneženej krajine, atď.) Hra je po vizuálnej stránke zvládnutá na profesionálnej úrovni a má vynikajúcu hudbu. (Hudba v Battle of the Brains sa mi páči najviac zo všetkých Keenov.)

video //www.youtube.com/embed/U7JeV5LMqFs

video //www.youtube.com/embed/1CQb7KVh-58

The Ruin of Roib

The Ruin of Roib je Keen 4 mod. Jeho autorom je Bernie. Tento mod má humorne ladený príbeh. Odohráva sa niekoľko desaťročí po Keenovych detských dobrodružstvách. Tridsaťpäťročný Commander Keen, opitý a nezamestnaný, dostane volanie o pomoc z planéty Roib a rozhodne sa že sa stane hrdinom ešte posledný krát. Hra je po vizuálnej stránke veľmi pekná, myslím že muselo dať veľa práce naprogramovať ju do tej podoby akú má. Hrateľnosť je tak akurát. Zopár miest je tam príliš ťažkých, ale človek si môže pomôcť cheatmi.

video //www.youtube.com/embed/acT-iZedAhA

Underworld Ultimate

Underworld Ultimate alebo Keen 59 je pokračovanie Ruin of Roib. Odohráva sa v podzemí na planéte Zem. Aj táto hra je príťažlivá po grafickej stránke. Ako mínus hodnotím príliš vysokú náročnosť. Väčšina levelov je tak ťažká že pri ich hraní treba použiť cheaty. Škoda je tiež že hra má viacero nepríjemných bugov.

(Wikipédia)

video //www.youtube.com/embed/K1oAmyjceTA

Valentine Bash

Valentine Bash je Keen 4 mod, ktorého autorkou je Levellass. Tento Commander Keen mod je pravdepodobne inšpirovaný hrami Monster bash a Dangerous Dave. Odohráva sa v lese za Keenovym domom. Sú tam jaskyne, cintorín a strašidelné domy. Na Keena čakajú zombíci, strigy, netopiere a rôzne príšerky. Na tejto hre sa mi páči že je vtipná a to akú má atmosféru. Páči sa mi tiež, že v jednom leveli je použitá pesnička What is Love od Haddaway. Pri hraní si treba dávať pozor, lebo náročnosť je dosť vysoká.

video //www.youtube.com/embed/VRK4hBLDkoo

video //www.youtube.com/embed/MNFbl4R8Eqs

Všetky tieto hry je možné zadarmo stiahnuť z odkazov ktoré sú v článku. Na ich hranie je potrebný DOSBox, ktorý si môžete stiahnuť zadarmo, napríklad tu.