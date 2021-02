Hejteri na diskusiách Blogu SME

Dnes o nenávistných príspevkoch a kyberšikane na diskusiách Blogu SME a o tom keď si admin diskusií nerobí svoju prácu a nemaže príspevky porušujúce kódex.

Je tu skupina hejterov. Zgrupujú sa v diskusiách pod článkami Martina Droppu, na ktorého útočia. (Preto som ich nazval droppovci.) Začalo to tak, že je tu niekoľko blogerov tvoriacich akýsi blogerský mainstream a títo blogeri sú takpovediac nedotknuteľní. Pán Droppa sa v minulosti aktívne zapájal do diskusií a kritizoval týchto blogerov. Tým proti sebe poštval mnohých diskutérov.

Sledoval som diskusie pod jeho článkami a bol som v nemom úžase z toho čoho sú títo ľudia schopní. To bola naozajstná kyberšikana. Pán Droppa je húževnatý diskutér, ale proti nim nemal šancu. Keď sa oni do niekoho pustia, tak ich vytrvalosť a vôľa robiť druhým zle, je neuveriteľná.

Problém je aj to, že s nimi sa nedá seriózne diskutovať. Robia napríklad také veci, že si o vás niečo vyfantazírujú a potom o tom píšu ako keby to bola pravda, alebo vám do úst vkladajú rôzne hlúposti.

Ich reálny život pravdepodobne za veľa nestojí a preto sa vybíjajú vypisovaním nenávistných príspevkov na internete.

Správajú sa stádovito. Keď si nájdu svoju obeť, tak v diskusii sa zjaví najprv jeden spomedzi nich, potom sa opatrne pridajú ďalší a napokon prídu aj ostatní.

Z diskusií si urobili chat. Stáva sa že väčšina diskusie pozostáva z ich infantilných príspevkov, ktoré vôbec nesúvisia s témou článku. Ak sú tieto príspevky nahlásené, admin ich nezmaže. Toto vnímam ako zlyhanie admina diskusií.

Ako jeho zlyhanie vnímam aj to, keď nemaže príspevky v ktorých niekto niekoho označuje za duševne chorého, alebo ho posiela na psychiatriu. Stalo sa mi že do diskusií pod mojimi článkami pribudli takéto príspevky a admin ich nevymazal.

Problém vidím aj v tom že títo hejteri sú väčšinou inteligentní ľudia. Inteligentný hejter dokáže napísať jedovatý, zraňujúci príspevok tak, že ho admin nevymaže. Príspevky v diskusiách by mali byť súdené prísnejšie a viac by mali byť mazané príspevky inteligentných hejterov, trollov. Lebo inteligentný hejter dokáže narobiť viac zla ako hlúpy.

Ako tento problém vyriešiť? Rozmýšľal som nad tým a myslím že viem ako na to. Ideálne by bolo keby po zmene diskusií mali blogeri možnosť blokovať diskutérov ktorých nechcú mať v diskusiách pod svojimi článkami. To by pomohlo.

Na záver článku by som napísal, že verím na karmu. Verím že každý jeden človek, ktorý tu na diskusiách robí druhým zle a myslí si že keď je za rúškom anonymity tak sa mu nemôže nič stať, na to nakoniec doplatí.

Každému jednému takému človeku, akokoľvek arogantný a sebavedomý teraz je, sa jeho karma neskôr v živote vráti a bude to vtedy, keď to bude najmenej čakať.