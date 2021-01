Dúfam že tá žena je slobodná a bezdetná

Nezvyknem o tej istej veci písať dva krát. Dnes však urobím výnimku, lebo v článku ktorý som uverejnil vo štvrtok, som zabudol napísať jednu dôležitú vec.

Existuje taká jedna kategória ľudí. Ja im hovorím "znalci". Máte na blogu stodeväťdesiat článkov. Znalec si prečíta dva alebo tri z nich a zrazu o vás vie všetko. Zrazu o vás vie že ste negatívny a ufrfľaný človek, ktorý nevie robiť nič iné, len sa sťažovať. Nepáči sa mu vaša fotka, lebo sa mu zdá že na nej máte otrávený výraz. Znalec rád fantazíruje. Vyfantazíruje si že ste nepríjemný a arogantný človek a napíše vám že je to vlastne dobre keď sa k takému človeku ako ste vy, ľudia správajú arogantne a nepriateľsky. Znalec si vyfantazíruje, že keď ste boli na pošte, tak ste sa správali problémovo a že to bolo vlastne správne, že sa pracovníčka pošty pri komunikácii s vami správala arogantne. Darmo budete znalcovi vysvetľovať že sa mýli, že ste v skutočnosti slušný a trpezlivý, on vie všetko najlepšie. Zaujímavé je že títo znalci vás označia ako negatívneho a ufrfľaného človeka, no v skutočnosti sú oni negatívni a ufrfľaní ľudia. Nemá zmysel sa s nimi hádať, lebo vás stiahnu na svoju úroveň a prevalcujú. Najlepšie je ignorovať ich. Ešte jedna vec je na nich zaujímavá: Hundrú že vaše články sú na nič, ale vždy keď nejaký uverejníte, tak sa naň dychtivo vrhnú a prečítajú ho. Nerozumiem tomu. Keď sa im tie články nepáčia, tak nech ich nečítajú.