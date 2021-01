Ďalšie zlé skúsenosti so Slovenskou poštou

Dnes o tom ako na poštách robia ľuďom naschvály a o nepríjemných a neprofesionálnych pracovníčkach na pošte v Handlovej.

Moje dve čerstvé skúsenosti z pošty v Handlovej:

Vystál som pred poštou tridsaťmetrový rad. Keď som sa konečne dostal dovnútra, postavil som sa k voľnému okienku. Sedela za ním jedna z pracovníčok pošty. Vedľa nej stála poštárka. Obidve dámy sa zabávali so stieracími žrebmi a mňa úplne ignorovali. Trvalo to niekoľko minút, kým si ma pracovníčka pošty všimla a začala so mnou komunikovať.

Čakal som na dve zásielky. Balík z Českej republiky a balík zo Slovenska. Na pošte som povedal pracovníčke podacie číslo prvého balíka. Vstala, prešla do vedľajšej miestnosti. Po chvíli sa vrátila s balíkom v rukách. Podala mi ho a dala mi podpísať papier. Potom som jej povedal že tam mám ešte druhý balík. Jej reakcia ma odrovnala. Povedala mi: No tak to vám pekne ďakujem, že kvôli vám musím ísť druhý krát po balík. To ste mi nemohli hneď povedať že tu máte dva balíky? Neochotne vstala, prešla tri metre do vedľajšej miestnosti a doniesla mi druhý balík. Keď mi potom dávala podpísať druhý papierik, štekala na mňa takým hnusným tónom, že to ani opísať neviem.