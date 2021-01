Mesto Handlová znepríjemňuje život svojim obyvateľom extrémne hlasným rozhlasom

Ak poznáte knihu Karla Čapka Vojna s mlokmi, tak viete že v závere príbehu, keď už mloci začínali mať kontrolu nad svetom, sa tam začal objavovať akýsi chief salamander, ktorý arogantne kvákal cez rozhlas.

Niečo podobné poznajú aj obyvatelia Handlovej. V meste je mestský rozhlas v ktorom je dva krát počas každého pracovného dňa vysielanie.

Hlásateľka mestského rozhlasu v Handlovej má nepríjemný hlas z ktorého vycítite, že je to arogantná a hrubá osoba.

Je ju počuť extrémne nahlas. Ak vás to zastihne na ulici, kde vás pred hlukom nič nechráni, tak to skoro až bolí. Je to ako veľmi silno húkajúca sanitka.

Pokiaľ si chcete urobiť predstavu o kvalite toho zvuku, tak si pustite v počítači nejakú pesničku a v grafickom ekvalizéri stiahnite všetky frekvencie okrem jedného kilohertza. Jeden kilohertz a extrémne nahlas, to je rozhlas v Handlovej.

Znie to ako nepríjemný a nezrozumiteľný chriapot. Aj napriek vysokej hlasitosti len s veľkými ťažkosťami rozumiete čo hlásateľka vlastne hovorí.

Vysielanie začína tak, že najprv pustia hudbu ktorá znie ako psychická porucha. (Ak ste videli film Atlas mrakov.) Potom hlásateľka začne čítať rôzne oznamy či reklamy. Všetko zopakuje, niekedy aj viackrát za sebou. Zažil som situáciu, že jednu informáciu opakovala štyrikrát po sebe počas predpoludnia a potom štyrikrát počas popoludňajšieho vysielania.

Ak sa domnievate že dobré okná vás ochránia, tak sa mýlite. Je to agresívny perforujúci zvuk, ktorý prenikne všetkým. Darmo budete sedieť v byte za zavretými oknami, darmo si budete pritískať dlane na uši. Stále to budete počuť.

Pokiaľ pracujete na zmeny a potrebujete sa cez deň vyspať, máte smolu. Mestský rozhlas vás zobudí.

Jediná dobrá vec na tom je, keď to skončí.

Je nenormálne, že takéto niečo v dnešnej dobe existuje. Myslel som si že takéto vysielanie bolo moderné kedysi dávno v tridsiatich rokoch minulého storočia, keď v Nemecku vládli nacisti, alebo počas komunizmu.

A stále existujú mestá ako napríklad Handlová, zaseknuté v minulom storočí, kde obťažujú ľudí takýmto rozhlasom.

Pokiaľ sa pokúsite sťažovať, nič nedosiahnete. Handlovskí papaláši vás budú ignorovať. Mám s tým skúsenosť. Pred rokmi som sa na rozhlas sťažoval a žiadne zlepšenie nenastalo. Jediné čo sa zmenilo, že predtým vysielanie začínalo predpoludním okolo 10:15, po mojej sťažnosti to zmenili na 9:25. Neviem si vysvetliť prečo to urobili. Pripadalo mi to ako zlomyseľnosť z ich strany. Asi si mysleli že keď to bude skôr, tak mi to bude viac vadiť.