Nakupovať oblečenie cez internet - spôsob ako rýchlo a lacno kúpiť šmejd

Dávnejšie som tu uverejnil článok o nekvalitnom oblečení. Keby som ho mohol v skratke zrekapitulovať, tak nekvalitné oblečenie má väčšinou zlý strih, takže vyzerá ako určené pre klauna.

Problémom nekvalitného oblečenia sú aj veľkosti. Pamätám sa ako som raz navštívil predajňu lacného textilu a pýtal som si tam spodky. Predavač sa začal prehrabávať v jednom z regálov a vyberal dlhší čas kus pre mňa (vraj chcel nájsť správnu veľkosť). Keď som sa doma pokúsil si tie spodky obliecť, zistil som že sú veľkosťou asi pre desaťročné dieťa.

Človek ktorý kupuje lacné oblečenie plytvá peniazmi a to čo si kúpi, nakoniec aj tak skončí vyhodené na skládke odpadu. Toto som sa dávno naučil a preto sa takým obchodom, kde predávajú lacné a nekvalitné oblečenie (napríklad Tescu) vyhýbam.

Jedna vec ktorá mi vždy bola cudzia, bolo nakupovanie oblečenia cez internet. Nepáči sa mi to najmä preto, lebo neviete čo vám pošlú a či to bude mať správnu veľkosť. Po celý život som oblečenie cez internet nikdy nekupoval. Až pred pár týždňami som to po prvý krát urobil a potvrdilo sa, že to bola chyba.

Chcel som si kúpiť čiapku do veľkej zimy, baranicu. Ale nevedel som o žiadnom kamennom obchode, kde by mi ju mohli predať. Tak som sa rozhodol že si ju kúpim cez internet. Našiel som jednu čo sa mi páčila a objednal ju. Keď prišla a ja som ju rozbalil, čakalo na mňa sklamanie.

Mala aj úplne zlú veľkosť. Objednal som si veľkosť L, prišlo mi L, ale asi to bolo pre nejakého trpaslíka. Na hlavu som si ju natiahol len s ťažkosťami a to nemám veľkú hlavu.

Nabudúce si budem čiapku (a akékoľvek iné oblečenie) kupovať už len v kamennej predajni a nakupovaniu cez internet sa vyhnem.