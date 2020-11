Matovič je zákerný podrazák. Vie len intrigovať a rozvracať

Premiér Matovič je smutno-smiešnym zjavom na našej politickej scéne. Keď sa prevalilo že diplomová práca Borisa Kollára je plagiát, tak vymýšľal zákon ktorý by umožňoval odoberať tituly ľuďom čo vyštudovali za plagiát.

Kým bol v opozícii tak si nenechal ujsť žiadnu príležitosť aby mohol protestovať proti vláde a zrazu keď je premiérom, tak mu vadí keď ľudia proti nemu protestujú. Ako opozičný politik sa hral na človeka ktorý ide po krku podvodníkom a pritom sám je podvodník.

Jeho slovník je na úrovni štvrtej cenovej. Správa sa ako človek ktorému z topánok trčí slama a keď môže, tak nám urobí hanbu.

Naozaj neviem či sa mám z neho smiať alebo plakať. Asi skôr to druhé, keďže sa bohužiaľ stal premiérom tejto krajiny.

Chcel by som napísať o jednej veci, na ktorú už mnohí ľudia zabudli. Myslím si že ju treba pripomenúť. Je to zákerný podraz, ktorý Matovič urobil potenciálnemu koaličnému partnerovi Radoslavovi Procházkovi.

Prenesme sa do roku 2014. Vtedy tu bola druhá vláda Roberta Fica. Táto vláda vznikla po predčasných voľbách, ktoré sa konali 10. marca 2012. Smer suverénne vyhral so ziskom viac ako 44 percent hlasov a dokázal sám vytvoriť vládu.

Do parlamentu sa dostalo ešte päť ďalších strán - KDH, OĽaNO, Most - Híd, SDKÚ - Ds a SaS. (Najsilnejšou opozičnou stranou bolo KDH, ktoré malo 8,82 % a najslabšou SaS so ziskom 5,88 %.)

Smer bol vtedy veľmi silný, opozícia slabá. SDKÚ bolo v úpadku, SaS sa dostalo do parlamentu s obdretými ušami. Rok 2014 bol rokom prezidentských volieb v ktorých vyhral Andrej Kiska. Týchto volieb sa zúčastnil aj mladý politik Radoslav Procházka. Ten krátko nato založil novú politickú stranu Sieť. Vzhľadom na vtedajší politický marazmus (vláda Smeru) na Sieť mnohí ľudia hľadeli s nádejou a veľkými očakávaniami. Strana mala krátku dobu po svojom vzniku relatívne vysoké (na slovenské pomery) preferencie, väčšinou nad desiatimi percentami.

Toto vadilo Matovičovi, ktorého OĽaNO, nech robil čo robil, malo stále nízku podporu. Matovič žiarlil na Procházku, lebo mu bral voličov. V čase keď Procházka kandidoval na prezidenta, sa stretli a debatovali o reklame ktorú si chcel Procházka zaplatiť v Matovičovych novinách.

Matovič počas tohto stretnutia Procházku tajne nahrával. Nahrávku neskôr uverejnil, aby mu uškodil. Vraj Procházka od neho pred prezidentskými voľbami žiadal uverejnenie reklamy v regionálnych novinách bez faktúry s cieľom vyhnúť sa platbe DPH.

Keď sa to stalo, tak som bol najprv v tom, že Procházka je ten "zlý". Keď som si neskôr prečítal prepis celého rozhovoru, uvedomil som si že debatu o DPH otvoril viackrát práve Matovič.

Matovič sa zachoval ako chrapúň a to hneď tri krát. Prvý krát to bolo keď Procházku nepriamo pobádal k plateniu časti faktúry bez DPH, druhý krát že ho popri tom potajomky nahrával a po tretí, keď nahrávku uverejnil. (Oficiálne nahrávku uverejnila "neznáma osoba" ale myslím si že každému súdnemu človeku je jasné, kto bol. "Neznáma osoba" to bola len preto, lebo keď si niekoho bez jeho povolenia nahráte a potom to uverejníte, tak budete mať problémy.)

Matovič sa zachoval ako zákerný podrazák a vyslal signál lídrom ostatných strán aby s ním nič nechceli mať. Dlho to vyzeralo že jeho koaličný potenciál je nulový, podpora jeho strany bola nízka. Ale potom neuveriteľným zázrakom vyhral voľby a stal sa z neho premiér.

Ako vládne vidíme. Neznesie kritiku, toleruje iba pochlebovačov. Spôsob akým spolupracuje s ľuďmi z ostatných koaličných strán, najmä s Richardom Sulíkom, je úbohý. Nie je schopný normálnej spolupráce s inými, vždy vedel len intrigovať a rozvracať.

Mňa by zaujímalo, ako sa ľudia čo s ním vládnu, najmä Richard Sulík a Veronika Remišová cítia, aký z neho majú pocit po tom, čo vedia čo urobil Radoslavovi Procházkovi. Pretože po tom čo Matovič urobil taký hnusný podraz, mu nemôže dôverovať a vážiť si ho, žiaden človek ktorý má čo len trochu rozumu.