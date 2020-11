Šikanovanie kvôli Covidu

Z niektorých opatrení, ktoré sme prijali preto aby sme zabránili nekontrolovateľnému šíreniu Covid-19, mám zlý dojem.

Ďalšia vec sú nákupné hodiny vyhradené pre seniorov. Neviem prečo sú práve od deviatej do jedenástej. Prečo nie napríklad od jednej do tretej? Mne sa ten čas v ktorom sú nepáči, lebo nakupovať som chodieval väčšinou okolo desiatej. Ja sa dokážem prispôsobiť, ale čo ľudia ktorí sú zaneprázdnení a nemajú čas na nakupovanie inokedy?

V obchodoch pribudla dezinfekcia na ruky. Viac krát sa mi stalo že ma predavačky žiadali aby som ju pred nákupom použil. Nerozumiem prečo by som to mal robiť, keď si vždy pred tým ako opustím byt umyjem ruky. Keby som bol na cestách a ruky by som niekoľko hodín nemal umyté, to by bolo iné. (Ale pre takýto prípad so sebou nosievam malú fľaštičku s gélom na dezinfekciu.) Na dávkovačoch dezinfekcie ktoré sú v obchodoch sa mi nepáči tiež, že keď pod ne dáte ruku, tak vám na ňu vystreknú príliš veľkú dávku tekutiny. Mali by byť nejako lepšie nastavené, lebo takto je manipulácia s nimi nepríjemná.

V obchodoch smie byť len obmedzený počet ľudí. Obchodníci to vyriešili tak, že tomu majú prispôsobený počet nákupných vozíkov a košíkov. Je ich len toľko, koľko maximálne ľudí tam môže byť. Problém je že každého nútia aby mal vozík alebo košík. Už sa mi prihodilo že bola prázdna predajňa a chceli odo mňa že si musím vziať nákupný vozík. Neviem prečo by som ho mal mať, keď si idem kúpiť pár vecí. A počítanie toho koľko ľudí je v obchode, by mohli mať vymyslené nejakým lepším spôsobom.

Celoplošné testovanie. Premiérov megalomanský nápad. Odhadované náklady naň sú sto miliónov. Presnosť antigénových testov a užitočnosť testovania je sporná. Matovič naň ľudí dotlačil pod hrozbou že kto nepôjde, nebude môcť ísť do práce, nebude môcť nakupovať a tak ďalej. A skutočne, keď som bol v zdravotnej poisťovni, tak odo mňa pýtali certifikát, keď som si bol kúpiť zimnú bundu, aj tam odo mňa pýtali certifikát. Na testovaní som sa zúčastnil, takže som ho mal. Ale čo keby nie? Pustili by ma?

Rúška na tvári, nákupné hodiny pre seniorov, dezinfikovanie rúk, obmedzený počet ľudí v obchodoch, celoplošné testovanie... Pripadá mi to ako šikanovanie. Našťastie väčšina ľudí to neberie príliš vážne. Ale všimol som si že sú aj takí ktorí sa priam vyžívajú v tom keď môžu ostatných kvôli týmto veciam buzerovať. Priznám sa že z nich mám trošku strach. Rozmýšľam že keby sme tu mali diktatúru, čoho všetkého by boli schopní.