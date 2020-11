Boris Kollár je klamár hlupákov

Začínal ako vekslák, robil poskoka mafiánovi Steinhubelovi, pašoval heroín. Ak máte záujem dozvedieť sa o jeho mafiánskej minulosti viac, prečítajte si tento článok.

Má slabosť na umelo vyzerajúce ženy s neprirodzene veľkými perami a prsiami, má slabosť na narkomanky a na ženy zapletené do zločinu. Takej Zsuzsovej, ktorá je zamotaná do vrážd, údajne kúpil auto. Treba uznať že má naozaj "úžasný" vkus, len znie naivne keď sa hrá na niekoho kto pomáha slabým.

Po tom ako koncom októbra havaroval, vyšla najavo jedna pikantná vec. V aute mal missku. Vraj sa viezli do lekárne nakúpiť nejaké lieky, ktoré tam kde ona býva, nemali. To je smiešne, dnes každý vie, že keď v lekárni práve nemajú liek ktorý potrebujete, tak vám ho objednajú a na druhý deň ho dostanete. Ja si myslím že Kollár ju viezol lebo s ňou mal dohodnutý sex za peniaze.

Pred voľbami sľuboval, že každoročne postaví dvadsaťpäťtisíc nájomných bytov. Každému, kto má čo len trochu rozumu je úplne jasné, že je to nemožné. Je to absolútne nesplniteľný sľub. Napriek tomu sa zdá, že je mnoho ľudí čo naleteli a stranu Sme rodina volili. Boris Kollár si svoju rolu klamára hlupákov užíva a nezdá sa že by nejaké škandály mali zlý vplyv na jeho popularitu.

Proste je tu dopyt po takomto type politikov. A ľudia ktorí takých ako on podporujú tu budú stále, takže aj on tu bude ešte dlho, až kým sa nenájde nejaký nový, ešte bezcharakternejší politický podvodník, ktorý ho nahradí.