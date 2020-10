Matovič je rovnako neschopný ako Danko. Celoplošné testovanie - kšeft za 57 miliónov

Každého si pohneval, mal nulový koaličný potenciál. Ani v najdivších snoch mi nenapadlo, že jedného dňa by sa mohol stať premiérom.

Matovič ako premiér? Je to katastrofa. Uráža ľudí, nálepkuje ich vulgárnymi výrazmi, ako múrdosráči. Správa sa ako človek ktorému z topánok trčí slama a ako som to predvídal už v apríli, robí nám v zahraničí hanbu. Napríklad nedávno sa strápnil v Bruseli. Komické tiež bolo keď vyzýval ľudí, aby prestali štvať proti vláde. Je to naozaj divné, keď to povie on, ktorého celá politická kariéra je postavená na tom, že štval ľudí proti tým ktorí vládli.

Aktuálne dostal megalomanský nápad. Vraj urobíme veľké plošné testovanie populácie na koronavírus. Otestujeme všetkých nad desať rokov a dozvieme sa koľko je chorých. Mňa by zaujímalo ako to chce zvládnuť, pretože po organizačnej stránke to bude veľký problém. Zúčastnenie sa testovania bude tiež veľmi riskantné, pretože sa tam zhromaždí veľké množstvo ľudí, vďaka čomu sa môže vírus ľahko šíriť.

Matovič si uvedomuje že ak bude testovanie dobrovoľné, tak to bude veľké fiasko. Preto chce vymyslieť nejaké sankcie, aby ľudí donútiť prísť. Vyhrážal sa, že tí čo sa neprídu dať otestovať, budú mať nárok len na základnú zdravotnú starostlivosť. To je absurdné. Matovič by si mal uvedomiť, že nemožno niekomu upierať zdravotnú starostlivosť len preto, že sa nezúčastní na nejakom testovaní. Človek ktorý si platí odvody do zdravotnej poisťovne, má nárok na riadnu zdravotnú starostlivosť a nemožno mu ju odoprieť.

Bohužiaľ, Matovič stále ukazuje že na funkciu premiéra nedorástol. Hovorí rýchlejšie ako myslí, vyjadruje sa veľmi pateticky, každú chvíľu povie alebo napíše nejakú hlúposť. Veľmi mi pripomína predsedu SNS Danka. A myslím že čím dlhšie bude premiérom, tým to s ním bude horšie. Najradšej by som bol keby prišli predčasné voľby a vymenili by sme ho za niekoho iného. A čím skôr tým lepšie.