Zrušené autobusové a vlakové spoje, nejazdiace taxíky, zavreté reštaurácie a hotely

Na úvod si pripomeňme, čo sa dialo počas jarných mesiacov tohto roku. Kvôli pandémii Covid-19 došlo k zavretiu škôl a niektorých fabrík.

Tým pádom menej ľudí cestovalo hromadnou dopravou. Autobusári a železničiari v snahe ušetriť čo najviac peňazí, na to pohotovo zareagovali tak, že autobusy a vlaky začali chodiť v sobotnom režime. (Keby ste náhodou nevedeli, tak sobota je najhorší deň na cestovanie. Vtedy je problém sa niekam dostať, lebo premáva minimum spojov.) Došlo tiež k zrušeniu medzinárodných spojov.

Ak sa vám stalo, že kvôli meškajúcemu autobusu ste nestihli posledný spoj toho dňa a ďalší vám išiel až na druhý deň ráno (a to sa môže ľahko stať, prečítajte si tento článok), tak ste nemohli ísť ani do hotela prečkať noc, lebo hotely boli tiež zatvorené. Bola to naozaj veľmi nepríjemná situácia pre ľudí, ktorí sú bez auta. A takých ľudí je mnoho. Nemajú auto buď z finančných dôvodov, alebo nemôžu jazdiť kvôli zdravotným problémom.

Je tu jeseň, koronavírus sa šíri a opäť sa blížime k rovnakému stavu ako bol na jar, keď nepremávali autobusy, nejazdili taxíky, reštaurácie a hotely boli zatvorené, takže ak ste potrebovali niekam cestovať, bolo to veľmi riskantné. Pandemická komisia zase všetko pozatvára, autobusári a železničiari porušia spoje a bude im jedno, že obyčajní ľudia budú mať kvôli tomu problémy.

Myslím si že okolo Covid-19 sa robí zbytočná hystéria. Viac ako koronavírusu samotného sa bojím všetkých tých nepríjemností, ktoré na nás čakajú kvôli zavedeným protivírusovým opatreniam.