Hučiace a trieskajúce kamióny ničia život obyvateľom Handlovej

Prebujnelá kamiónová doprava je problémom na mnohých miestach Slovenska. Jedným z takýchto miest je Handlová.

Kuriozitou na ceste prechádzajúcej cez Handlovú je takzvaný "Malý obchvat mesta Handlová". Neviem komu napadlo dať mu tento názov, pretože to nie je žiadny obchvat mesta, ani malý. Je to iba niekoľko sto metrov dlhá cesta ktorá obchádza námestie.

To námestie je tiež kuriozitou. Je postavené za eurofondy a to veľmi nekvalitne. "Zdobí" ho bizarná fontána - nevzhľadný potôčik v betónovom korýtku, vtekajúci do nádržky nad ktorou sedí gýčová soška svätej Barbory, podobajúca sa viac na vodníka ako na sväticu.

Ale naspäť ku kamiónom. Tie ktoré prechádzajú cez Handlovú sa dajú rozdeliť na dva typy. Prvým typom je takzvaný hučák. Hučák sa valí smerom do kopca, rýchlosťou ako keby bol na pretekoch. Vydáva pri tom nekonečné húúúúúúúú. Druhým typom je trieskač. Trieskač sa rúti v opačnom smere, tak rýchlo, že sa skoro až vznáša. Cesta cez Handlovú je zničená a plná výtlkov. Keď trieskač letí cez výtlky, tak trieska ako keď tresne hrom.

Rozbitá cesta v Handlovej. Keď po nej kamióny prechádzajú, tak ohlušujúco trieskajú. (Juraj Paškuliak)

Či je noc, či je deň, hučáky a trieskače sú nemilosrdné. Stále sa valia. Keď okolo vás jeden prehučí, pár sto metrov za ním už vidíte ďalší, ako sa približuje. Ohromený na ne pozeráte a dávate si otázky, čo vozia, kam jazdia a prečo ich je tak veľa.

Handlová je mesto o ktorom platí že v ňom "skapal pes". V Handlovej krachujú firmy, zanikajú obchody, opúšťajú ju ľudia. Cez mesto sa neprestajne valí prúd kamiónov a okolo cesty nad Handlovou stoja po oboch stranách nepredajné domy. Nik v nich nebýva, lebo ľudia neboli schopní vydržať nepredstaviteľný hluk. Domy sa pomaly rozpadávajú od vibrácií ktoré spôsobujú kamióny.

Obchvat mesta je v nedohľadne a papaláši nedokážu nájsť peniaze ani na to, aby opravili tú cestu ktorá tam teraz je. Som zvedavý ako budú využité miliardy eur, ktoré dostaneme od Európskej únie. Ideálne by bolo keby sa časť týchto peňazí využila na postavenie novej cesty, alebo aspoň opravenie starej. Obávam sa však že to je nereálne. Peniaze budú pravdepodobne premrhané na rôzne nezmysly a rozkradnuté.