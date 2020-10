Výber z mojich obľúbených filmov. Mad Hatter (Šialený klobučník)

Ak máte radi dobré filmy, tak čítajte ďalej. Dnes budem písať o jednom výbornom kreslenom filme, ktorý pravdepodobne málokto z vás pozná.

Táto žena žije to čomu sa hovorí 9-5 rat race. Život takých ľudí prebieha v hektickom tempe. Väščinu ich času zaberá práca. Po práci svoje preťažko zarobené peniaze míňajú na rôzne konzumné pôžitky, ako napríklad značkové oblečenie a podobne, na veci ktorými ostatným ukážu, že "na to majú". Pri nakupovaní sa často dostanú do mínusu a tak musia opäť do práce, aby si zarobili peniaze a tým sa kolobeh rat race uzatvára.

Na ilustráciu pridávam dva obrázky stiahnuté z internetu.

(Pinterest.se)

(Quora.com)

A teraz späť k filmu. Deň mladej úradníčky začína priam šialene. Vo veľkej rýchlosti spraví všetky potrebné ranné úkony a beží do roboty. V nej potom nič nerobí, iba sa kŕmi bonbónmi a číta knihu s divným názvom. Na obed si v cukrárni dá niečo čo vyzerá ako zmrzlinový pohár. Po obede v kancelárii pokračuje v čítaní brakovej literatúry a kŕmení sa bonbónmi.

Keď odbije piata hodina, v momente je preč. A tu sa začína druhá časť filmu. Pointou tejto druhej časti je: Klobúky sú tak hnusné, že ich musia navrhovať blázni. Slečna z úradu zamieri do predajne klobúkov. Tam jej na hlavu nasadzujú rôzne, väčšinou veľmi bizarné kusy, no jej sa ani jeden nepáči. Nakoniec ukáže na akýsi, ale ten práve nemajú. Tak predavačka zavolá do dielne na výrobu klobúkov.

Prenesieme sa do blázninca a vidíme zavretých bláznov. Jeden z nich je poverený zhotovením práve objednaného klobúka. Vyrobí ho veľmi "originálnym" spôsobom. Na model hlavy najprv položí stuhy, potom na ne rozbije vajíčko, na to nasype ovocie a nakoniec na klobúk narazí rozčapenú plechovku od paradajkového pretlaku.

Keď slečna klobúk dostane do rúk, tak ho ohodnotí ako nádherný. Zaplatí zaň nemalú sumu a hrdo sa s ním prechádza po ulici.

Ak by som to mohol zhrnúť, tak poviem že tento film si robí vtipným a vydareným spôsobom posmech z módneho priemyslu a konzumného spôsobu života. Ak ho chcete vidieť, na záver článku ho pripájam ako video vložené z Youtube. Prajem príjemné pozeranie.

video //www.youtube.com/embed/-SdGBMiUWsw