Kresťanská "láska" v praxi. Boris Kollár je promiskuitný človek a pokrytec

V bratislavskej Karlovej vsi je cirkevná škola. V jednej z budov tej školy bol byt. Býval v ňom ujo. Škola sa tohto uja potrebovala zbaviť, lebo z jeho bytu chceli urobiť čajovňu.

Viem že to tak bolo, lebo sme mali z druhej strany toho bytu prenajatý priestor pre firmu (dali nás tam asi preto lebo verili že budeme tiež robiť hluk) a jeden človek z vedenia školy nám o tejto veci porozprával. Vždy keď počujem tzv. kresťanov hovoriť o "kresťanských" hodnotách, tak si spomeniem na toto a poviem si že to je tá kresťanská "láska" v praxi.

Takí ľudia ako z tejto školy sú pokrytci. Na jednej strane sa hrajú na to že sú "dobrými" ľuďmi, na druhej strane dokážu neuveriteľne chladnokrvne ubližovať. Habadej takýchto pokrytcov máme aj v politike. Jedným z nich je predseda parlamentu Boris Kollár.

Ten sa tvári ako obhajca konzervatívnych hodnôt a pritom má jedenásť detí s desiatimi ženami. (Plus určite je mnoho žien, prostitútiek, s ktorými deti nemá, ale mal s nimi niekedy sex.) Dávam si otázku, či je normálne mať pomer s toľkými ženami. Myslím si že nie. Človek ktorý má takéto vzťahy je promiskuitný a promiskuita nie je niečo čím by sa mal vyznačovať normálny zdravý muž. Promiskuitu vnímam ako niečo choré a promiskuitného človeka ktorý sa tvári ako ochranca konzervatívnych hodnôt, ako pokrytca.

A čerešničkou na torte je spôsob akým sa so ženami rozpráva. Napríklad unikla komunikácia s tou transgenderovou modelkou a to čo jej Boris Kollár písal, bolo veľmi hrubé a vulgárne. Podobne vulgárna bola aj jeho komunikácia s narkomankou zo zariadenia Čistý deň. Mne to príde ako odporné, že takýto človek sa dostal do vrcholovej politiky. Tiež nechápem že sa stal obľúbencom Matoviča.