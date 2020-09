Reklama ktorá obťažuje

V dnešnom článku budem venovať pozornosť reklame. Skúsim popísať ako na mňa účinkuje a čo si o nej myslím.

Myslím si že to platí nielen pre reklamu televíznu, ale aj pre tú internetovú. S tou sa našťastie až tak často nestretávam, keďže normálne mám zapnutý adblocker. Takže keď niečo otvorím, väčšinou tam nič navyše nevidím, žiadne reklamy ma neobťažujú. Všetko je v poriadku a ja môžem v pokoji čítať.

Je tu ale jeden problém. V posledných rokoch sa stalo trendom, že najmä na spravodajských portáloch sa začali objavovať okná v ktorých žiadajú o vypnutie blokovania reklamy. Bežne to riešim tak, že keď narazím na takýto web, tak ho okamžite opúšťam a už naň viac nezablúdim. Bohužiaľ k tomuto trendu sa pridalo aj SME. Na SME som si zvykol a uvedomil som si že sa ho nedokážem zriecť. (Možno aj preto lebo na ňom mám blog na ktorý píšem dlhé roky.)

Odrazu všetko začalo skákať (to je jedným zo znakov zlého webu - že všetko skáče) ako sa načítavali reklamy. Videl som množstvo textového a farebného balastu ktorý sa tlačil hore dole, naľavo aj napravo a vyrušoval ma. Hľadel som na vyskakujúce reklamy a potom som sa pokúšal sústrediť na text. Nešlo to. Cítil som sa, ako keby som sa chcel učiť v triede plnej detí ktoré na seba vykrikujú, hádžu po sebe pokrkvané papiere a strieľajú flusátkami.

Asi najhoršie sú rôzne animácie, ktoré neuveriteľne rozptyľujú pozornosť. Keď niečo čítam a objaví sa tento typ reklamy, tak ma dráždi až do tej miery, že časť obrazovky na ktorej je, musím zakryť papierom. Ako veľmi nevkusné vnímam aj to, keď je na blogu tesne pod koncom článku nalepená reklama.

Predstavujem si že by mojou prácou bola tvorba webov. Programoval by som nejaký web, vynaložil by som maximálne úsilie aby bol pekný, funkčný, pre návštevníka priateľský a potom by prišiel nejaký "reklamník", všade by napchal reklamu a moju prácu by úplne znehodnotil. Keby sa mi to stalo, cítil by som sa mizerne.

Nemám nič proti nevtieravej a decentnej reklame. Bohužiaľ, taká je vzácna. Reklama s ktorou sa väčšinou stretávam na mňa pôsobí nevkusne, negatívne, rušivo a skôr u mňa vyvoláva odpor voči veciam ktoré propaguje.