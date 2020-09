Výber z mojej obľúbenej hudby. Čo som počúval keď som chodil do školy

V dnešnom článku sa zameriam na hudbu, ktorú som počúval v čase dospievania. To bolo v deväťdesiatych rokoch, takže pôjde o hudbu z tohto obdobia.

Začiatkom deväťdesiatych rokov začal Grooverider vydávať pesničky ako Codename John a založil svoje vlastné vydavateľstvo Prototype.

V roku 1997 Grooverider zostavil album The Prototype Years, ktorý je kompiláciou najlepších umelcov ktorí boli v jeho vydavateľstve. Je to dvojCD, kde na prvom CD sú rôzne skladby v štýle drum and bass a na druhom CD sú tieto skladby zmixované do jedného celku. Toto druhé CD som mal ako školák nahraté na magnetofónovej kazete a rád som ho počúval. Dávam ho sem ako prvé vložené video z Youtube.

video //www.youtube.com/embed/It5cUtgz3V0

Keby som mal povedať, ktoré piesne na ňom sa mi páčia najviac, tak by to asi boli Secrets od John B a Silver Blade od Dilinja. Ak vás zaujíma ktoré sú to, tak by ste ich ľahšie našli, prvá začína v šestnástej minúte a druhá v dvadsiatejprvej. Prajem príjemné počúvanie.

Číslom dva v dnešnom článku je kanadská kapela Front Line Assembly. Prvý album od Front Line Assembly ktorý som spoznal, sa volá Flavour of the Weak. Vyšiel v novembri 1997 a bol to v poradí ich deviaty štúdiový album.

Flavour of the Weak obsahuje osem skladieb a má dĺžku vyše jednej hodiny. Nie sú na ňom žiadne gitary a je ovplyvnený štýlom techno. Podľa môjho názoru je to jeden z najlepších albumov od FLA. Ako pubertiakovi sa mi na ňom páčilo to že má unikátny zvuk, odlišný od mainstreamovej hudby ktorú v tom čase hrali v rádiách. Rovnako ako Grooveridera, aj tento album (aj keď nie celý) som mal nahratý na páske a často som ho počúval, či už na walkmane, alebo na magnetofóne.

Ak by som mal odpovedať na otázku, ktoré pesničky na ňom mám najradšej, tak by som povedal: Neviem ktoré to sú, všetky sú super. Ako video z Youtube sem vkladám Corruption, ktorá je na Flavour of the Weak úvodnou skladbou. Ak sa vám páči a chcete si vypočuť ďalšie, tak na Yotube sa dajú nájsť všetky piesne z tohto albumu.

video //www.youtube.com/embed/u7CeLPyQvjs