Najhorší susedia sú chovatelia psov. Vytrvalo štekajúci pes vám zničí nervy

Sú dve hodiny v noci. Pred necelou hodinou ma zobudil štekot psa od susedov. Spal som od jedenástej.

Keď sa nad tým zamyslím, tak mám šťastie v nešťastí, lebo nemusím pracovať na zmeny a spať počas dňa, keď pes šteká najviac. Len si to predstavte že pracujete v noci. Napríklad v nejakej fabrike, alebo v sklade kde nakladáte tovar, ktorý potom kamióny vozia do obchodov. Ráno sa vrátite unavený domov a potrebujete sa vyspať. Ale to sa vám nepodarí.

Práve zaspávate, keď vtom začne znieť hafhaf hafhaf hafhaf, rovnomerne ako autoalarm. A spánok je preč. Alebo sa náhle ozve vauvauvauvauvauvauvauvauvau, tak prenikavo až vami mykne a cítite ako vaše telo začína produkovať stresové hormóny. Idete do lekárne že si na to kúpite štople do uší. Štople čo vám tam ponúknu sú nekvalitné, malé, nepasujú. Napokon si nejaké vyberiete a dáte si ich, keď vás vyrušuje protivný pes. Štekanie počuť rovnako ako predtým, štople vôbec nepomáhajú. Aj keď si dlane z celej sily pritisnete na uši, aj tak ho počujete.

Pes vám nedovolí sa vyspať, šteká od rána do večera. Najviac ho dráždi keď okolo chodia psy. A tie po chodníku chodia každú chvíľu. Šteká tiež keď okolo chodia ľudia, alebo keď sa pod oknami hrajú deti. Keď ide okolo sanitka so zapnutou húkačkou, tak začne vydávať príšerné húkavé zvuky, ako keby sa snažil húkanie sanitky napodobniť. Najhoršie je keď sa v byte ocitne sám. Vtedy s malými prestávkami šteká prakticky nepretržite.

Sťažujete sa na to susedom? Márne. Vaši susedia sú takzvaní hlukári. To sú ľudia ktorí milujú hluk. Takí ľudia milujú štekanie psov, hučanie televízorov, nahlas vyrevúvajúce rádiá, motorky, cirkuláre, hobľovky, vŕtanie do panelov o pol desiatej večer, kosenie trávy v sobotu o siedmej ráno, motorové nožnice na strihanie živých plotov, fúkače lístia a akékoľvek stroje, ktoré robia hluk a smrad. Hlukár je úplne špeciálny typ človeka. Napríklad mu hučí televízor tak že sa trasie celý dom, ale on v tom hluku dokáže zaspať. A nijako nedokáže pochopiť, že vám to môže vadiť.

Keď sa stretne hlukár a človek ktorý má rád ticho, tak je z toho zakaždým katastrofa. A vaši susedia na svojho psa nedajú dopustiť, je to pre nich člen rodiny, ktorého sa za žiadnu cenu nevzdajú a v žiadnom prípade ho za štekanie nebudú trestať alebo týrať niečím takým ako je elektrický obojok. To že sa vo vašom byte kvôli ich psovi nedokážete vyspať po nočnej je váš problém, nie ich. Trápte sa s tým vy a im dajte pokoj, ich to nezaujíma.

Máte dve možnosti. Ďalej trpieť, alebo sa niekam odsťahovať. Ale váš byt nechce nikto kúpiť, lebo nikto nechce mať byt vedľa ľudí ktorí majú hlučného psa. Ste v neriešiteľnej situácii a postupne prichádzate o nervy. A jedného dňa bác, zo stresu ktorý vám spôsobuje pes, ste dostali ťažkú ťažkú duševnú chorobu a váš život je v ruinách.

Uštekaných psov a ľudí ktorí kvôli nim trpia je mnoho. A dávno som sa naučil že hádať sa s milovníkmi psov nemá cenu. Milovníci psov vás budú ignorovať. Ak im nedáte pokoj, tak vás začnú zosmiešňovať a znevažovať, a to špeciálne ak sa dozvedia nejaké citlivé veci z vášho súkromia. Ak ste sa niekedy ocitli pred agresívnym psom ktorý vás ohrozoval a odvážili ste sa brániť, tak vás označia za šialenca čo napáda ženy. Prečo to robia? Myslím že odpoveď na to našiel jeden môj čitateľ, ktorý napísal, že nemajú čisté svedomie.

Najlepšie by bolo, keby ľudia čo majú radi psov a ľudia čo ich nemajú radi, žili pokiaľ možno čo najviac oddelene. Napríklad boli by paneláky určené pre chovateľov psov a paneláky kde by boli psy zakázané. Tak by sa predišlo mnohým konfliktom, mnohému zlému.