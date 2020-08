Najhorší susedia sú chovatelia psov. Victim blaming a príhoda s agresívnym psom

Stojím vo svojej izbe pri okne a pozerám von. Po chodníku sa tmolia apatické tety so psami pripomínajúcimi vykŕmené prasatá.

Tajomstvo popularity psov je podľa mňa ukryté v tom že pes nerozlišuje či ste dobrý alebo zlý človek. Pes vás bude "mať rád" aj keď ste zlý. Psovi stačí to že mu dáte nažrať a máte o jeho "priateľstvo" postarané. Predstavte si že niekto je zlý človek a postupne sa od neho odvrátia všetci priatelia. Až mu zostane pes ako posledný kamarát. Takýto ľudia často hovoria, že čím viac zlých skúseností majú s ľuďmi, tým radšej majú psov.

Najhoršie čo sa môže stať, keď má takýto zlý človek psa. A ten pes je stále uviazaný na reťazi alebo zavretý na dvore a celé dni zúrivo šteká na všetko čo sa pohne v okruhu niekoľkých stoviek metrov. Taký pes keď sa ocitne na ulici a naďabí na niekoho, tak je z toho nešťastie. A tresty za to keď agresívny pes niekoho pohryzie sú smiešne. Spravodlivé by bolo, keby majiteľ psa ktorý niekomu ublížil, išiel do väzenia.

Zaujímavý je aj spôsob akým mnohí milovníci psov obhajujú agresivitu svojich psov. Vraj pes vycíti to keď je niekto zlý alebo nervózny človek a potom je k takému človeku nepriateľský. Takže vlastne je to tak, že obeť si za to že na ňu zaútočil pes, môže sama. Nemala byť zlá alebo nervózna. Je to rovnaké, ako keď povedia znásilnenej žene, že si za to môže sama lebo provokovala. Hovorí sa tomu victim blaming. Čo na to povedať? Len to, že je to úbohé a ľudia ktorí sa k tomu uchyľujú by sa mali hanbiť.

Raz som v lese stretol ženu s voľne pusteným vlčiakom, ktorý bol agresívny. Tak som zastavil pri nej a upozornil ju, že ho má mať na vôdzke a s náhubkom. Ona mi povedala že keď bežím okolo jej psa tak mám spomaliť, inak je agresívny. Ja som zopakoval že ho má mať na vôdzke a s náhubkom. A ona zase že keď bežím okolo jej psa, tak mám spomaliť lebo inak je agresívny. Takto sa to zopakovalo ešte asi tri krát. Hádať sa s ňou bolo úplne zbytočné. Skončilo to tak, že agresívneho psa som zneškodnil paprikovým sprejom. A to bol koniec našej debaty. Pre majiteľku psa to bol šok. Dovtedy bola asi v tom, že z jej psa majú všetci strach a nič ho nemôže ohroziť.