Najhorší susedia sú chovatelia psov. Dobrý život je tam kde nie sú psy

Od ľudí, ktorí majú tú smolu že ich susedia sú chovateľmi psov, sa môžete dozvedieť hrozné príbehy.

Všimol som si že milovníci psov vedia byť neuveriteľne precitlivelí, napríklad keď ide o to že doma fajčíte, alebo keď sa im zdá že dupete. Ale akonáhle ide o ich psy, ktoré sú agresívne alebo hlučné, tak si myslia že my všetci sme povinní im to akosi automaticky trpieť.

Jedna milovníčka psov povedala, že sa musíme naučiť spolu nejako žiť. Je divné, keď tí ktorých psy obťažujú druhých ľudí svojim štekaním alebo agresivitou, hovoria že sa s nimi musíme naučiť nejako žiť. To mi pripadá, ako keby zločinci žiadali slušných ľudí, že sa s nimi musia naučiť nejako žiť.

Neviem odkiaľ sa vzal ten nezmysel že kto má rád psov, má rád aj ľudí. Podľa mňa je to skôr naopak. Mnohí ľudia majú radi psov, lebo majú negatívny vzťah k ľuďom. Napríklad poznal som ľudí, ktorým robilo radosť keď videli že sa druhí ich psov boja a ani sa tým netajili. Je také niečo normálne? Mnohí milovníci psov nenávidia ľudí a keď si nedajú pozor, tak sa prerieknu. Napríklad keď povedia, že obete útokov agresívnych psov si za to môžu sami.

Najzverskejší k druhým ľuďom bývajú práve milovníci zvierat. Napríklad keď som sa ako dieťa pýtal mojej matky, koho má radšej, či psa alebo mňa, tak vždy odpovedala, že všetkých nás má rovnako rada (s dôrazom na slovo rovnako) a na tvári jej bolo vidieť že je na seba veľmi hrdá, lebo si myslí že keď to takto povie, tak je to znakom jej "múdrosti". V skutočnosti, keď rodič povie dieťaťu že ho má rád ako psa, tak je to zverstvo.

Vždy som túžil žiť niekde kde nie sú žiadne psy. Mám však smolu že v susednom byte chovajú hlučného psa a neuveriteľne to otravuje a znepríjemňuje život. Bohužiaľ, nemám dosť peňazí aby som sa mohol presťahovať inde. Ak vo vašom susedstve nie sú žiadne psy, ktoré by vám ničili nervy štekaním, tak si to vážte. Máte obrovské šťastie.