Výber z mojej obľúbenej hudby. Scarborough Fair

Dnes pokračujem v písaní o hudbe ktorú mám rád. Priblížim vám krásnu anglickú ľudovú baladu, ktorá sa vola Scarborough Fair.

Jej text rozpráva príbeh mladého muža, ktorý hovorí poslucháčovi aby požiadal jeho bývalú priateľku nech urobí niekoľko nemožných vecí, ako napríklad aby mu ušila košeľu bez švov a aby ju vyprala v suchej studni. Spevák dodáva, že ak jeho bývalá tieto veci dokáže, tak si ju vezme späť.

Zaujímavosťou na tejto balade je, že je písaná v dórskom moduse, ktorý je trochu odlišný od obyčajnej molovej stupnice, lebo je v ňom interval veľkej sexty maniesto malej. To znamená že keď začínate tónom E, tak hráte C# namiesto C.

Tieto informácie som čerpal z flutetunes.com. (Ak by ste sa túto pesničku chceli naučiť hrať, tak na tom odkaze sa dajú nájsť aj noty.)

Scarborough Fair v dvadsiatom storočí hralo a spievalo mnoho hudobníkov. Medzi najviac známych patria Simon & Garfunkel a Sarah Brightman.

Mne sa páči ako túto pesničku zaspievala Elena House. To je mladá americká hudobníčka, ktorá už ako pätnásťročná koncertovala a vyhrávala ocenenia. Spieva vo viacerých jazykoch, ako operné árie, tak aj modernú hudbu. Okrem spevu sa venuje aj herectvu, tancu, aikidu, gymnastike a hre na klavír.

Na záver pripájam video z Youtube, kde je Scarborough Fair v jej podaní. Prajem príjemné počúvanie.

video //www.youtube.com/embed/HeXTns8AEkA