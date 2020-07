Keď sa posadnutosť smrťou stane spôsobom života

Pokračujem v písaní o hudbe. Dnešný článok bude o Emilie Autumn, ktorá patrí medzi moje obľúbené hudobníčky.

Keď bola malá, začala písať svoju vlastnú poéziu a pesničky. Keď dospela, tak ich začala hrať na koncertoch. Vystupovala napríklad v Chicagu, do ktorého sa presťahovala niekedy na prelome tisícročí. Pekná ukážka jej hudby z toho obdobia je skladba Shalott. Alebo Geordie. Emilie sa v začiatkoch svojej kariéry inšpirovala keltskou hudbou. Na koncertoch vystupovala oblečená ako víla a aj vyrábala krídla pre víly. Vkladám sem krásne video z relácie Crafters Coast to Coast, kde ukazuje ako sa také krídla vyrábajú.

video //www.youtube.com/embed/v9qFVT23VO8

Jedným z medzníkov v jej kariére bolo absolvovanie koncertného turné s Courtney Love, kde hrala na husle ako členka jej kapely. Emilie sa vyjadrila že Courtney bola hrozná a že to plaché dievča ktorým dovtedy bola, je preč - po absolvovaní koncertov s Love ju už nič neprekvapí. Tiež sa posťažovala že počas turné za ňu musela cikať do odberky. (Lebo Courtney Love bola závislá na heroíne a medzi koncertmi jej robili kontroly či je "čistá".)

Ďalším z medzníkov v jej kariére a živote bolo, keď sa jej podarilo zbaliť lídra kapely Smashing Pumpkins Billyho Corgana. (Myslím že to bolo niekedy koncom roku 2005.) Vydržala s ním však len krátko. Navzájom si nesadli a ich vzťah bol katastrofou. Emilie sa vyjadrila že to bol hrubý človek a veľmi pri ňom trpela. Počas pobytu u neho napísala skladbu In The Lake, keď v depresii uvažovala nad tým že sa utopí v jazere za domom. (Inak mám dojem, ako keby kvôli Corganovi, ktorý je írskeho pôvodu, zanevrela na Írsko. Nikdy v tejto krajine nehrala a to v Európe neskôr koncertovala veľmi veľa a takmer všade.)

Vplyv na jej hudbu mali nešťastné vzťahy ktoré prežila, ale aj to že trpí bipolárnou afektívnou poruchou (a pravdepodobne aj hraničnou poruchou) a v živote prežila ťažké depresie. Bola tiež niekoľkokrát hospitalizovaná na psychiatrii. Piesňou o smútku a depresii je napríklad The Art of Suicide. Nápad napísať túto pesničku údajne dostala, keď bola na párty v Chicagu a cítila sa tam veľmi smutná a nezúčastnená.

Domnievam sa že niekedy v tom čase vznikla aj pieseň Dead is the New Alive, ktorá je takisto o depresii, osamelosti, utrpení a samovražedných myšlienkach. Nižšie vkladám dve videá z Youtube. Prvé je so štúdiovou verziou pesničky. Na druhom je záznam z koncertu z WGT 2007 v Nemecku. (Emilie nejaký čas žila v Nemecku a aj tam koncertovala.) Úplne dole je preklad tejto pesničky, pre tých ktorí nevedia po anglicky. Niektorými veršami som si nebol celkom istý, tak ak si myslíte že to má byť preložené inak, napíšte do diskusie!

video //www.youtube.com/embed/gdzVfXvWQoo

video //www.youtube.com/embed/9AnmMS953Lk

Dead is the new alive

Byť mŕtvy je nové nažive

Despair's the new survival

Zúfalstvo nové prežitie

A pointless point of view

Zmysel nedávajúci pohľad na vec

Give in give in give in

Vzdaj sa, vzdaj sa, vzdaj sa

You play the game, you never win

Hráš hru ktorú nikdy nevyhráš

Dead is the new alive

Byť mŕtvy je nové nažive

Life's only living rival

Život len žijúci rival

A casket built for two

Truhla vyrobená pre dvoch

Give in give in give in

Vzdaj sa, vzdaj sa, vzdaj sa

You play the game you never win

Hráš hru, ktorú nikdy nevyhráš

Dead is the new alive

Byť mŕtvy je nové nažive

A gothic play revival

Návrat gotickej drámy

The last act of the show

Posledné dejstvo

What is a day without a blessed night?

Čím by bol deň bez požehnanej noci?

And what is peace without a blessed fight?

A čím mier bez požehnaného boja?

A quick taste of poison a quick twist of the knife

Náznak chuti jedu, záblesk ostria noža

When the obsession with death

Keď sa posadnutosť smrťou

Becomes a way of live

Stane spôsobom života