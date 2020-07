Cyndi Lauper - She Bop

Významným obdobím populárnej hudby boli osemdesiate roky. Počas nich sa objavilo mnoho výborných spevákov a speváčok. Medzi najvýraznejšie tváre popmusic osemdesiatych rokov patrí Cyndi Lauper.

Táto speváčka sa narodila 22. júna 1953 v New Yorku. Jej otec bol nemecko-švajčiarskeho pôvodu, matka zase talianskeho. Keď mala dvanásť rokov, naučila sa hrať na gitaru a začala písať pesničky. Neskôr sa z nej stala úspešná hudobníčka. So svojim albumom She's so Unusual zožala veľký úspech.

Od roku 1983, keď začala jej hviezdna kariéra, vydala dohromady jedenásť štúdiových albumov a zúčastnila sa na mnohých ďalších projektoch. Vyhrala množstvo ocenení a do dnešných dní predala desiatky miliónov nahrávok.

Najznámejšie pesničky Cyndi Lauper sú Girls Just Want To Have Fun a Time After Time. V tomto článku by som sa však chcel zamerať na jednu jej pieseň, ktorá dlho unikala mojej pozornosti. Je to She Bop. Bola vydaná ako tretí singel z jej debutového albumu a dosiahla vysoké umiestnenie vo viacerých hitparádach.

Zaujímavá na nej je jej kontroverznosť, pretože sa v nej spieva o ženskej masturbácii. Text je dvojzmyselný a nikde priamo v ňom nie je prezradené o čom to je. Lauper sa v interview vyjadrila že chcela aby si malé deti mysleli že je to o tancovaní a keď budú staršie, aby pochopili skutočný význam slov. Uviedla tiež že keď pesničku nahrávala, tak bola nahá.

Toto je verzia She Bop z jej debutového albumu. Mne sa viac páči tento remix. Ale najviac sa mi páči ako ju Cyndi Lauper zaspievala naživo keď koncertovala v Japonsku. Vkladám sem video z Youtube na ktorom je zachytené jej vystúpenie. Prajem príjemné pozeranie a počúvanie.

video //www.youtube.com/embed/we7z7PYp19I