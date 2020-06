Výber z hudby ktorú mám rád

Dávnejšie som publikoval článok o holandskej kapele Anois, ktorá patrí medzi moje obľúbené hudobné skupiny. Dnes budem pokračovať v písaní o hudbe ktorá sa mi páči. Zameriam sa na írske protestsongy.

Prvou pesničkou v dnešnom výbere je The Foggy Dew. Text je o Veľkonočnom povstaní z roku 1916, keď sa Íri vzbúrili aby sa zbavili britskej nadvlády. Vo videu vloženom z Youtube je táto pieseň v podaní The Chieftains, spieva Sinead O'Connor. Vo videoklipe sú zábery z filmu Michael Collins. (To bol vodca hnutia za írsku nezávislosť a zároveň zakladateľ kontroverznej Írskej republikánskej armády.)

video //www.youtube.com/embed/yaS3vaNUYgs

The Foggy Dew dobre znie aj od slávnej írskej rebelskej skupiny The Wolfe Tones. Táto kapela sa inšpiruje írskou ľudovou hudbou, bola založená v roku 1963 a má meno podľa írskeho rebela a vlastenca menom Theobald Wolfe Tone. Aj keď ten názov je dvojzmyselný, lebo výrazom wolf tones (po slovensky vlky) sa označujú pazvuky, ktoré znejú pri hraní niektorých tónov na husliach.

video //www.youtube.com/embed/zbTjKUq010o

The Wolfe Tones hrajú aj nasledujúcu pesničku - Come out Ye Black and Tans. Autorom tohto protestsongu je Dominik Behan. Čo sa týka Black and Tans, tak tí sa oficiálne volali Royal Irish Constabulary Reserve Force a ich úlohou bolo pomáhať britskej polícii počas Írskej vojny za nezávislosť. V pesničke je výraz Black and Tans používaný v pejoratívnom význame a sú nim myslení obyvatelia Dublinu ktorí sú probritskí.

video //www.youtube.com/embed/HEhC5Uio8do

Treťou ukážkou v tomto článku je Oro se do bheatha abhaile. (Voľne preložené ako Vitajte doma.) Je to stará ľudová pesnička. Jej pôvod je, tak ako to pri ľudových piesňach často býva, nejasný. Populárnou sa stala začiatkom dvadsiateho storočia. Počas Veľkonočného povstania ju často spievali írski dobrovoľníci. Bola tiež hraná ako rýchly pochod počas Írskej vojny za nezávislosť.

video //www.youtube.com/embed/ncZc7GwpVXU

Štvrtou a poslednou ukážkou v dnešnom článku je Skibbereen. Táto pieseň bola po prvý krát publikovaná počas devätnásteho storočia v The Irish Singer's Own Book a jej autorstvo je pripisované Patrickovi Carpenterovi. Skibbereen je dedina v Írsku a text piesne je dialóg medzi otcom a synom. Je to o Veľkom írskom hladomore o tom že kvôli neúspešnému povstaniu museli opustiť krajinu a hľadať útočisko v cudzine. Začal som s Sinead O'Connor, tak s ňou aj skončím. Posledné vložené video je Skibbereen v podaní Sinead O'Connor.

video //www.youtube.com/embed/wm3maIDew9A