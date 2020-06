Najhorší susedia sú chovatelia psov

Predstavte si že si len tak spokojne žijete svoj život a zrazu sa to skončí. Do vášho susedstva sa nasťahujú ľudia s veľkým nervóznym psom.

Časy pokoja sú preč. Pes v byte u susedov je stále v okne a šteká na všetko čo sa hýbe. Vidí ľudí, šteká na nich. Ide sanitka, začne zavýjať. Vidí psov, ide ho rozdrapiť. A po chodníku stále chodia ľudia so psami a tak pes šteká každú chvíľu, od rána do večera. Steny medzi bytmi sú ako z papiera, takže hlučného psa počujete ako keby bol vedľa vás. Aby toho nebolo dosť vaši susedia občas odídu preč a psa v byte nechajú samého. Pes okamžite začne zavýjať a zavýja takmer nepretržite, celé hodiny, až kým sa susedia nevrátia. Vrcholom je keď vás zobudia hrozné zvuky o druhej v noci. Vaši podarení susedia práve kamsi zmizli a pes zavýja. Voláte na políciu. Im sa to riešiť nechce. Vraj máte susedom dohovoriť. Nakoniec sa susedia vracajú a pes stíchne. Vám sa už nepodarí zaspať, máte pokazený deň. A nikdy neviete kedy tá hrôza opäť začne, žijete v neustálom napätí.

Sťažujete sa na to susedom? Zbytočne. Povedia vám niečo v tom zmysle že no a čo, pes šteká, nedá sa s tým nič robiť. Alebo že si máte zvyknúť. Lenže vy si na to zvyknúť nedokážete. Pes vás vyrušuje, spôsobuje vám zlú náladu, ničí vaše duševné zdravie. A pokiaľ je pes len hlučný, tak to je ešte to "menšie zlo". Predstavte si že vaši susedia majú psa ktorý je agresívny a vy sa deň čo deň bojíte, že raz sa ich pes objaví na ulici vo chvíli keď tam bude niektoré z vašich detí a ublíži mu.

Od milovníkov psov som na obhajobu psov počul neuveriteľné veci. Tak napríklad niekoho pes vás obťažuje štekaním a vy sa na to sťažujete. A nejaký milovník psov vám povie že vy tomu psovi nerozumiete. Vraj pes keď šteká, tak na to má nejaký dôvod. No a čo keď má? Predstavte si že vašu dcéru by obťažoval nejaký muž. A vy by ste ho bránili tým že na to obťažovanie mal dôvod. Samozrejme že je to absurdné. A rovnako absurdné je takto brániť psov. Keď vás obťažuje nejaký pes tak mu nepotrebujete rozumieť, nepotrebujete poznať dôvod prečo tak robí, rovnako ako ten dôvod nepotrebujete vedieť keď vašu dcéru obťažuje nejaký muž. Ak vás obťažuje nejaký pes, tak je to problém majiteľa toho psa, ktorý je povinný zariadiť to tak, aby to prestalo.

Bohužiaľ, dávno som sa naučil že s milovníkmi psov nieje možné nájsť rozumnú reč. Proste milovníci psov a ľudia ktorým na psoch vadí ich štekanie alebo agresivita, to sú dva vzdialené svety medzi ktorými nikdy nebude porozumenie.

Jediné čo pomôže je zákon. Sankcie za to keď pes vyrušuje ľudí štekaním by mali byť aj keď to robí cez deň, nielen v čase nočného pokoja. Mali by byť čo najprísnejšie tresty za to keď pes niekoho napadne. Mali by byť vysoké pokuty za to keď niekoho pes voľne pobehuje po lese, alebo keď utečie z dvora a obťažuje ľudí na ulici. Takéto a podobné veci si myslím že by boli užitočné.