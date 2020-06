Šikanovanie v obchodoch. Nákupné košíky kradnú motoristi. Štekajúce psy

Pandémia koronavírusu ovplyvnila naše životy. Kvôli ochrane pred Covid-19 sme prijali množstvo opatrení.

Nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, odstupy... Či sa nám to páči alebo nie, musíme sa podriadiť, lebo inak riskujeme že budeme mať problémy. Všimol som si, že niektorí ľudia ako keby len na tento stav čakali. Všetko berú smrteľne vážne a vyžívajú sa v tom keď môžu ostatných sekírovať.

V Žiari nad Hronom je oproti autobusovej stanici obchod s potravinami. Minule som do nich vošiel. Musíte mať košík, zaznel predavačkin hlas. Povedala tie slová takým tónom, až mi mráz prebehol po chrbte. Táto pani je ale nepríjemná, napadlo mi. Stavím sa že tu robí vedúcu. A rozmýšľal som načo vôbec musím mať košík. Veď tých pár vecí čo si idem kúpiť, odnesiem v aj rukách, nie?

Alebo u nás v meste v Jednote. Po vstupe do obchodu mi predavačka povedala že si mám vydezinfikovať ruky. Tak som si ich teda poslušne vydezinfikoval. Ale pripadalo mi nezmyselné robiť to, keď som si ich pred chvíľou umyl. Neskôr som dumal nad tým, ako by predavačka zareagovala, keby som jej povedal že ja som si už ruky vydezinfikoval pred vstupom do obchodu.

Minule som písal že ľudia kradnú nákupné košíky. Rozmýšľal som, kto sú tí ľudia čo to robia a hádal som, prečo to robia. Predstavil som si sám seba, ako idem do obchodu a po nákupe si z neho len tak odnesiem košík. Predstavoval som si ako kráčam s nákupným košíkom v ruke, krížom cez mesto ku mne domov. To je absurdné. Načo by som to robil?

Myslím že nákupné košíky kradnú motoristi. A z akého dôvodu tak konajú? Z pohodlnosti. Dovezú sa pred obchod, auto nechajú odstavené na parkovisku. Po nákupe k nemu donesú nákup v košíku a naložia ho dnu. A keďže košík sa im nechce nosiť späť, tak si ho odvezú so sebou.

Ešte horšie je, ak majiteľ nechá psa samého doma a ten potom šteká alebo zavýja v byte celé hodiny. Keď to človek bývajúci vedľa musí počúvať, tak je z toho na mašľu.