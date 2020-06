Stiahnuť rúško, zakašlať, natiahnuť rúško. Ľudia kradnú. Najhoršie predavačky má Billa

Nemám rád nakupovanie. Nakupujem len keď musím. Ale priznávam že v obchodoch človek zažije zaujímavé situácie.

No uznajte, aké elegantné. Čo tam po nejakých nariadeniach, že ľudia musia mať v obchodoch nasadené rúška. Keď máte nejaký zdravotný problém a potrebujete zakašľať, stačí si priamo pred zákazníkom rúško stiahnuť a potom natiahnuť. A kvapôčky z kašľa môžu dopadnúť na vaše ruky, ktorými potom chytáte tovar.

Nákupné vozíky nemám v obľube, lebo sú veľké, hlučné a ťažkopádne. Zaberajú veľa miesta a potom v obchodoch vzniká zbytočná nervozita keď sa nikam nemôžete pohnúť, lebo všetko je zapchaté nákupnými vozíkmi. Preto pokiaľ môžem, používam na nakupovanie košík, lebo je oveľa praktickejší.

V jednom obchode ktorý som často navštevoval, boli pri vchode uložené košíky. Vždy keď som vošiel, tak som si jeden vzal a nakupoval s ním. Ako čas plynul, košíkov tam bývalo stále menej a menej. Až napokon úplne zmizli. Raz som nevydržal a spýtal som sa na to predavačky. Jej odpoveď ma prekvapila. Povedala že košíky nie sú, lebo ľudia ich pokradli.

Aké je to komické. Často vzdycháme akí sú naši politici skorumpovaní zlodeji a pritom my sami sme rovnakí zlodeji, len kradneme menej, lebo na veľké kradnutie nemáme príležitosti. Chceli by sme žiť v ideálnom svete, ktorý by riadili ľudia ktorí nekradnú, ktorí sú dobrí, ale my sami chceme zostať zlí.

V mestečku kde bývam je aj Billa, ale málokedy do nej chodím, lebo to je obchod kde človek dostane za veľa peňazí málo muziky. V súvislosti s Billou som si všimol jednu zaujímavú vec. Nikde inde, v žiadnom inom obchode, som nenarazil na toľko zlých predavačiek. Nikde inde som nestretol toľko predavačiek, ktoré boli arogantné, nepríjemné, ako v Bille. A takto to bolo všade kde som žil. Neviem či je to náhoda, alebo má proste Billa najhoršie predavačky. Aké sú vaše skúsenosti?