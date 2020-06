Kedysi dávno dávali v televízii reláciu Sedem divov sveta. Boli tam pozývaní rôzni ľudia, ktorí rozprávali o svojich divoch sveta.

Medzi moje divy sveta (ale v tom negatívnom zmysle tohto slova) patrí nekvalitné oblečenie.

Z obdobia detstva si takého oblečenia pamätám mnoho. Napríklad mikiny, ktoré boli okolo drieku priširoké a ich rukávy končili niekde v strede medzi mojimi zápästiami a lakťami. Keď som ich nosil, mal som výčitky že som taký chudý a mám také dlhé ruky.

Poviete si, že keď ste veľkí a kupujete si to sami, tak si to najprv vyskúšate a potom sa nepomýlite. Nemusí to platiť. Viac krát som sa nechal nachytať na zlé oblečenie, ktoré keď bolo nové, tak zdanlivo dobre sedelo a zdeformovalo sa až neskôr. Tak som si raz domov doniesol bundu, ktorá sa mi v obchode zdala v poriadku, ale keď som ju začal nosiť, tak sa okolo drieku roztiahla na akúsi širokú plachtu a okolo krku stiahla, dobreže ma nezačala škrtiť.

Alebo tričká. Kúpil som si jedno lacné z Ázie. Nie som žiadny svalnáč, ale bolo mi malé okolo ramien. A samozrejme, na bruchu zase priveľké. Ako keby vyrobené pre ľudí, ktorí majú veľké brucho a malé ramená. Zaujímavý je aj materiál z ktorého tie tričká šijú. Také tričko po pár dňoch nosenia začne strašne smrdieť a je veľký problém ho vyprať tak aby smrdieť prestalo.

Nohavice. Keď sú v móde zužujúce sa dole, tak v obchodoch s lacným textilom ponúkajú také čo sa dole rozširujú a naopak. Okrem toho strihy na lacnom oblečení idú vždy do extrému, takže také oblečenie vyzerá ako keby bolo určené pre klauna.

Pred rokmi som mal slabú chvíľku a kúpil si také nohavice. Boli asi šité pre niekoho, kto na zadku nemá žiadne svaly, alebo mu nohy vyrastajú priamo z drieku. Proste normálny zadok sa do nich ledva zmestil. A okolo nôh to bolo presne naopak - široké plachtiská, čím bližšie k členkom, tým širšie.

Jedna zo schopností lacného oblečenia, je schopnosť zázračne sa roztiahnuť. Kedysi som si kúpil v Tescu kraťasy na plávanie. Keď som s nimi išiel na plaváreň a namočil ich, roztiahli sa o niekoľko čísiel. Vyzerali hrozne, tak som ich nosil iba doma. Tam sa ukázala ďalšia "prednosť" tohto oblečenia a to sú malé vrecká z ktorých všetko vypadne. Práve kvôli takýmto babrácky navrhnutým vreckám si človek rozbije smartfón, alebo stratí doklady či kľúče.

Ako to dokážu tak zle ušiť? To musí byť umenie, vravím si. Je to oblečenie určené pre nejakých mimozemšťanov s úplne inými telesnými proporciami a nárokmi, a v našich obchodoch sa ocitlo iba omylom? Alebo si tí krajčíri z nás robia srandu?