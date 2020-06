Ako sa vyrábajú pastierske píšťalky

Pred niekoľkými rokmi som uverejnil článok o pastierskych píšťalkách. Boli v ňom fotografie píšťaliek a v úvode krátky text, kde som stručne popísal ako sa zdobia.

Pastierske píšťalky sa vyrábajú najčastejšie z bazového dreva. Baza čierna je myslím každému známy ker, charakteristický príjemne voňajúcimi kvetmi z ktorých sa vyrába sirup. Z bazy sa dajú vyrábať aj hranové aerofonické hudobné nástroje, teda píšťalky, priečne flauty, koncovky, fujary.

Drevo sa reže v zime, počas vegetačného pokoja. Je dobré ho za čerstva prevŕtať a zbaviť kôry. Výhodou bazy je to že má v strede dreň, ktorá uľahčuje vŕtanie a keď robíte malú píšťalku (napríklad v ladení D, ktorá je dlhá asi 29 centimetrov), tak niekedy ani netreba vŕtať, ale stačí iba vytlačiť dreň.

Drevo treba nechať preschnúť aspoň do leta. Potom je možné na ňom ďalej pracovať. Keď máte vyvŕtané a ohobľované drevo, tak môžete začať robiť okienko, na píšťalke a fujare zvané aj hlásnička. Jeho rozmery sú asi päť krát päť milimetrov na malej píšťalke, na väčšej je to viac. Platí že dĺžka strany hlásničky je zhruba polovicou priemeru vrtu. Po dokončení hlásničky sa vyreže štrbina a do píšťalky sa osadí klátik. Vzduch prúdiaci cez štrbinu musí dopadať priamo na hranu.

Hlásničky na píšťalkách (Juraj Paškuliak)

Priečna flauta (Juraj Paškuliak)

Keď fúknete do štrbiny, ozve sa tón. Keď fúknete jemne, mal by sa ozvať základný tón. Keď fúknete silnejšie, ozve sa prvý alikvotný tón, ktorý je od základného o jednu oktávu vyššie. Keď fúknete ešte silnejšie, ozve sa druhý alikvotný tón, ktorý je o kvintu vyššie ako ten prvý. Keď budete fúkať ešte viac, rad alikvotných tónov by mal pokračovať ďalej.

Pre naladenie je dôležitý buď základný alebo prvý alikvotný tón. Na toto je najlepšie mať elektronickú ladičku. Zapnúť ju a sledovať aký tón zaznie. Napríklad keď znie základný tón F a my chceme ladenie G, tak treba píšťalku na konci skrátiť. Opatrne ju skracujeme a sledujeme jej zvuk. Keď máme požadovaný tón, môžeme začať vŕtať dierky.

Zmeriame vzdialenosť od konca píšťalky po hranu na ktorej sa rozráža vzduch a vydelíme ju štrnástimi. Prvá dierka je dve štrnástiny plus priemer vrtu od konca nástroja. Druhá dierka je vzdialená jednu štrnástinu od prvej (v praxi musí byť trocha vyššie a byť väčšia), tretia dierka je vzdialená zase jednu štrnástinu od druhej. Medzi treťou a štvrtou dierkou je vzdialenosť jedna štrnástina plus pol priemeru vrtu. Zvyšné dierky sú od seba vzdialené po jednej štrnástine.

(Juraj Paškuliak)

Dierky sa vŕtajú od konca, po jednej. Používa sa vrták s menším priemerom a každá dierka sa po navŕtaní zväčšuje nožom a brúsnym papierom stočeným do ruličky. Sledujeme pri tom aký tón znie. Keď zaznie požadovaný tón dostatočne čisto, je možné začať vŕtať ďalšiu dierku. Píšťalku je dobré mať naimpregnovanú ľanovým olejom ešte pred začatím vŕtania dierok. Pri vŕtaní je dobré mať v píšťalke zasunutú nejakú drevenú paličku aby nedošlo k poškodeniu protiľahlej vnútornej steny.

Je možné si zhotoviť aj jednoduchú priečnu flautu. Pri nej namiesto štvorhranného okienka urobíte oválny otvor a koniec utesníte korkom. Flautu je jednoduchšie vyrobiť, je však na nej náročnejšie hrať. Pri dostatku trpezlivosti sa to ale dá naučiť.

Na záver pripájam krátku ukážku hry. Je to jednoduchá improvizácia ktorú som zahral na tej čiernej flautičke ktorú je vidieť na obrázkoch.

video //www.youtube.com/embed/bI-fEtLePm0