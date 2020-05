Predvolebný sľub politického podvodníka

V článku uverejnenom 6. marca som sa venoval prapodivnému zjavu na našej politickej scéne menom Boris Kollár.

Je veľmi čudné, keď práve niekto ako on má plné ústa konzervatívnych hodnôt. Mne to príde ako čisté pokrytectvo. Neviem akým spôsobom sa šíria pohlavné choroby, asi len pohlavným stykom, ale keby som ho stretol na ulici, tak by som sa mu pre istotu veľkým oblúkom vyhol, aby som od neho niečo nechytil. Proste sa mi tento človek hnusí.

Pred voľbami sľuboval že postaví dvadsaťpäťtisíc nájomných bytov ročne. Kvôli cirkusu ktorý sa rozpútal okolo koronavírusu sa na tento jeho sľub akosi zabudlo. Tak si ho pripomeňme a pozrime sa na to, či je také niečo reálne.

V dome na fotografii je osemdesiat bytov. Väčšinou sú to maličké jednoizbové byty s plochou tridsať metrov štvorcových.

(Juraj Paškuliak)

Keby ste takýchto domov postavili desať, tak by ste mali osemsto bytov. To je málo. Keby ste takýchto domov postavili sto, tak by ste mali osemtisíc bytov. To je stále málo. Potrebovali by ste ich v priebehu roka postaviť viac ako tri stovky, aby ste dosiahli číslo dvadsaťpäťtisíc.

Museli by ste pre tie domy najprv kúpiť pozemky, potom na nich vybudovať inžinierske siete, postaviť k nim cesty. Potom by ste museli zohnať stavebný materiál a stroje. Potrebovali by ste robotníkov, ktorí by tie domy stavali. A na to všetko by ste museli mať peniaze. Zoberte si akým tempom staviame diaľnice a predstavte si, či by sme boli schopní postaviť tie byty. Ja som presvedčený že nie.

Dvadsaťpäťtisíc nájomných bytov ročne hodnotím ako jeden z najbláznivejších predvolebných sľubov v histórii Slovenska. A uveriť niečomu takému môže len somár. Pre mňa je veľkým sklamaním, že toľko ľudí naletelo a strana Sme rodina získala vo voľbách viac ako osem percent. Prečo sa to stalo? Asi preto lebo Boris Kollár je šikovný politický podvodník, ktorý ide na voličov rovnako ako Fico. Snaží sa obalamutiť hlúpych, slabých a takých ktorí si myslia že o všetko sa má postarať štát. Zatiaľ mu to funguje. Uvidíme dokedy.