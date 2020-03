Koronavírus tu zostane a budeme si naň musieť zvyknúť

Opatrenia kvôli koronavírusu pociťujeme všetci. Povinne nosíme na tvárach ochranné rúška. Mnohí čo sme boli v zahraničí sme skončili v karanténe.

Pozrime sa bližšie na niektoré opatrenia ktoré sme kvôli Covid-19 zaviedli. Zdá sa že naši politici na to išli systémom: Buďme čo najiniciatívnejší, aby o nás nemohli povedať že nič nerobíme.

Napríklad taká povinnosť nosiť všade vonku ochranné rúška. Podľa mňa by stačilo keby bolo nosenie rúšok povinné iba v obchodoch a hromadnej doprave.

Alebo dodržiavanie dvojmetrových rozostupov v radoch v obchodoch. Načo to bude dobré? Iba to bude komplikovať nakupovanie.

Ako prehnané opatrenie hodnotím zatvorenie väčšiny obchodov a prevádzok so službami. Keď sa vám pokazí počítač alebo práčka, tak máte smolu, lebo opravovne počítačov a práčok sú zavreté.

Prerušenie výroby v automobilkách. Ak to potrvá pár týždňov, tak sa to možno bude dať zvládnuť. Ak to potrvá dlhšie, tak to začne byť vážny problém.

Za úplnú hlúposť považujem to že taxikári nemôžu voziť ľudí. Predstavte si že súrne vám treba niekam cestovať. Kvôli meškajúcemu alebo chýbajúcemu spoju sa vám nepodarí dostať domov a zostanete trčať v nejakom cudzom meste. Je večer, najbližší spoj vám ide na druhý deň ráno. Taxikár vás neodvezie lebo to má zakázané. Prečkať noc v hoteli nemôžete, lebo hotely sú zatvorené.

A ekonomické dopady toho všetkého. Ak ľudia zostanú bez práce, tak sa im po čase minú peniaze. Keď to nastane, začnú pribúdať samovraždy, zločiny, rabovačky v obchodoch...

Ako si to politici predstavujú? Myslia si že keď budeme všetci nosiť na tvárach rúška a pozatvárame sa doma, tak vírus zmizne? To je omyl. Vírus je v celej Európe, po celom svete. Keby sa nám pomocou drastických opatrení podarilo jeho šírenie u nás dočasne zastaviť, hneď ako tieto opatrenia prestanú, začne sa šíriť ďalej.

Koronavírus tu s nami zostane tak ako chrípka a budeme si naň musieť zvyknúť. Tak ako sme zvyknutí že chrípka zabíja, tak si budeme musieť zvyknúť na to, že koronavírus bude zabíjať tiež a budeme sa musieť naučiť s tým žiť.