14. marec. Viete aký je dnes deň?

Viete čo si pripomíname dnes, štrnásteho marca? Ak neviete, pozorne čítajte ďalej. Prezradím vám to.

Commander Keen, hlavný protagonista počítačovej hry od americkej spoločnosti ID Software, je malý génius ktorý zachraňuje svet. Pri tom si pomáha kozmickou loďou zvanou Bean with Bacon Megarocket, ktorú zostrojil v dielničke a tiež rôznymi inými vynálezmi, ako napríklad Photachyon Transceiver, pomocou ktorého prijíma správy od mimozemšťanov.

Napíšme si v krátkosti o čom sú jednotlivé diely hry Commander Keen.

Prvá epizóda sa odohráva na Marse, kde Keen potrebuje získať naspäť chýbajúce časti svojej kozmickej lode. Tam sa dozvie, že Vorticoni, ktorých riadi záhadný Grand Intellect, sa chystajú zničiť Zem. Získava plán ich kozmickej lode a v druhej epizóde hry na nej pristáva s cieľom zneškodniť ju a zachrániť tak našu planétu.

Screenshot z hry Commander Keen 1 (Juraj Paškuliak)

V tretej epizóde Keen cestuje na planétu Vorticon VI, aby prišiel na to, kto sa skrýva za Grand Intellectom.

Štvrtá epizóda sa odohráva na planéte Gnocticus IV, kam sa Keen vybral po tom ako zistil, že neznáma mimozemská rasa zvaná Shikadi chce zničiť galaxiu. Jeho cieľom je vyslobodiť zo zajatia ôsmich deduškov, aby mu pomohli získať informácie o tom kto sú Shikadi a odkiaľ pochádzajú.

Keen 4 (Juraj Paškuliak)

V piatej epizóde Keen letí k planetárnemu systému Korath, kde žijú Shikadi. Na obežnej dráhe planéty Korath III sa nachádza kozmická loď Omegamatic (zvaná tiež Armageddon Machine), ktorá má zničiť galaxiu.

Šiesta epizóda zvaná Aliens Ate My Baby Sitter, sa odohráva na planéte Fribulus Xax, kde Keen musí vyslobodiť svoju pestúnku Molly, ktorú uniesli mimozemšťania zvaní Bloogovia.

Malo vzniknúť ešte siedme, ôsme a deviate pokračovanie (The Universe is Toast trilogy). To ale nakoniec nebolo realizované, lebo vývojári z ID Software sústredili svoju pozornosť na iné hry.

Z Commandera Keena sa stala kultová hra, na ktorej vyrástla celá generácia hráčov. Niektorí fanúšikovia neskôr začali vytvárať svoje vlastné mody a levelpacky, ktorých dodnes vzniklo veľké množstvo a viaceré z nich sú na veľmi vysokej úrovni. O nich napíšem niekedy nabudúce.