V čakárňach našich železničných staníc poriadne vymrznete

Ľudia sa ma často pýtajú, prečo nemám auto. Nemám ho z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že naň nemám peniaze.

Druhý dôvod je, že k šoférovaniu mám odpor. Tento odpor vznikol ešte v detstve. Keď som bol malý, tak sme chodievali autom z Kláštora pod Znievom kde sme bývali, do Martina. Za Príbovcami sa cesta napája na hlavnú cestu spájajúcu Martin a Turčianske Teplice. Tam bolo treba počkať kým zľava aj sprava prejdú autá a potom ísť. Keď sme na tomto výjazde stáli, tak otec vždy nadával na šoféra pred nami, že je pomalý a že sa mal už dávno pohnúť. Mne sa to jeho nadávanie vrylo do pamäti a teraz keď som dospelý, sa bojím šoférovať, lebo mám strach že na cestách budem stretávať rovnakých primitívov ako je môj otec.

Samozrejme že keď cestujete autobusmi alebo vlakmi, tak v porovnaní s cestovaním autom je tam celý rad nevýhod s ktorými sa musíte zmieriť. Napríklad tlačenice, kadejaké zdržania, zvýšená pravdepodobnosť že tam od niekoho chytíte nejakú infekčnú chorobu a podobne. Keď niekam cestujem hromadnou dopravou, tak považujem za zázrak, keď do cieľa dorazím načas a bez nejakých nepríjemností.

Ak poznáte železničnú stanicu v Martine, potom možno viete že ju rekonštruovali. Trvalo to dlhý čas, počas ktorého stanica fungovala v provizórnom režime. Nedala sa v nej využiť čakáreň a ľudia museli stáť vonku, nefungoval bufet a tak ďalej.

Minulý týždeň som bol lyžovať v Jasenskej doline. Keď som sa vracal domov, videl som martinskú železničnú stanicu po prvý krát po tom, čo bola jej oprava dokončená. Mal som z toho také zmiešané dojmy, zdalo sa mi že pri rekonštrukcii šetrili. Čo ma však nepríjemne prekvapilo, bola hrozná zima v čakárni. Prakticky tam bolo tak zima ako vonku. Čakanie na vlak bolo veľmi nepríjemné.

Podobný zážitok som mal, keď som nedávno cestoval z Partizánskeho do Prievidze. Bolo to najhoršie počasie aké môže byť - teplota na nule, vlhko a vietor. Predavačka cestovných lístkov na stanici mi povedala že vlak mešká päťdesiat minút takým tónom, ako keby sa tým chválila. Stál som tam a rozmýšľal čo robiť. Cítil som prievan a prenikavú zimu. Vôbec sa tam nedalo vydržať. Musel som sa ísť schovať do blízkeho obchodu a potom som išiel nie vlakom, ale autobusom, ktorý mal odchod skôr ako meškajúci vlak.

Nerozumiem prečo je na niektorých vlakových staniciach u nás taká zima. Ľudia od železníc ako keby sa za každú cenu snažili šetriť a na spokojnosti cestujúcich, ako keby im vôbec nezáležalo.