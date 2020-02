Keď neschopný podnikateľ riadi lyžiarske stredisko

V predchádzajúcom článku som sa zmienil o lyžiarskom stredisku Remata. Dnes o ňom napíšem podrobnejšie.

Dalo sa tam príjemne zalyžovať, keď bol dobrý sneh. To však záviselo najmä od počasia, nie od úpravy svahu, lebo tá bola na úbohej úrovni. Často sa stávalo, že svah neupravili niekoľko dní po sebe. Zrejme sa snažili šetriť. Raz som si všimol, že keď v noci napadlo asi dvadsať centimetrov nového snehu, tak ho ráno prešli ratrakom. To nechápem. Sneh sa upravuje po skončení dňa a keď v noci pribudne nový, tak sa nechá tak. To že na Remate sneh upravili ráno, bolo asi tým, že o tom rozhodoval niekto kto nelyžuje a nerozumie tomu. Inak si to neviem vysvetliť.

Bývali tam strašne skysnutí vlekári. Táto skysnutosť vlekárov a nízka úroveň služieb viedli k tomu, že tam chodilo z roka na rok menej ľudí. Tým pádom stredisko zarábalo menej a menej peňazí a vlekári boli stále viac a viac nevrlí, otrávení. Začarovaný kruh.

Poslednú sezónu počas ktorej bolo stredisko otvorené, púšťali vleky iba niekoľko dní v týždni. Potom sa zbavili snežných diel a skončili definitívne. Bol som tam vtedy, počas poslednej zimy kým ešte stredisko fungovalo, lyžovať šestnásť krát. Pamätám sa že keď, hneď po jarných prázdninách skončili, prehradili vstup páskou so zákazom vstupu a spodnú časť svahu rozbili nejakým mechanizmom. To aby dali najavo že ľudia tam nie sú vítaní, keby sa tam niekto chcel prísť sánkovať, alebo si s lyžami vyšliapať svah.

Aj keď sa na Remate už niekoľko rokov nelyžuje, pri meste Handlová stále straší billboard, ktorý prezentuje stredisko ako keby bolo stále v prevádzke. Na webe sa dá nájsť stránka, ktorá rovnako dáva neaktuálne, mätúce údaje. Prevádzkovateľ vraj poskytol informáciu, že stredisko je možné otvoriť v prípade že bude dostatok prírodného snehu. Vzhľadom na malú nadmorskú výšku a neochotu púšťať vleky keď tam bolo menej ľudí, to považujem za prázdne slová.

Ski TMG Rematu hodnotím ako ukážkový príklad slovenskej podnikateľskej neschopnosti, keď si neschopný podnikateľ z firmy doslova odoženie ľudí ku konkurencii a potom mu neostáva nič iné ako zatvoriť.