Počítačové hry moje každodenné

Mám veľmi rád počítačové hry. Hrávam ich každodenne, niekedy aj celé hodiny vkuse. Medzi moje najobľúbenejšie hry patrí Commander Keen.

To je séria hier americkej firmy ID Software. Ich hrdinom je malý génius, vlastným menom Billy Blaze, ktorý so svojou kozmickou loďou lieta do vesmíru a na rôzne planéty, aby zachránil svet. Hra pozostáva zo siedmych oficiálnych epizód a množstva modov, ktoré boli neskôr vytvorené fanúšikmi. (Pričom niektoré mody sú rovnako dobré, alebo dokonca lepšie ako pôvodné hry!)

Väčšinou hrávam rôzne mody, alebo epizódy 4, 5 a 6 (tzv. Galaxy episodes), ale občas si dám "klasiku". Tou klasikou myslím úplne prvú epizódu, Commander Keen 1. Je to príjemná nenáročná hra, ktorej hranie je pre mňa vždy príjemný relax.

Táto prvá epizóda sa začína tak, že Billy Blaze alias Commander Keen je na návšteve Marsu. Kým skúma marťanské pohoria, marťania sa dozvedia o jeho prítomnosti a ukradnú mu z kozmickej lode štyri dôležité časti a ukryjú ich v rôznych marťanských mestách. Keen ich potrebuje nájsť a získať späť, aby sa mohol vrátiť domov.

V hre sú rôzne príšerky a roboty. Roboty sa zastreliť nedajú. Na príšerky stačí po jednom výstrele z pištoľky (raygun). Každú chýbajúcu časť lode stráži jeden Vorticon. (To je taký mimozemšťan pripomínajúci vĺčka.) Na jeho usmrtenie treba štyri výstrely. Poslednú časť lode stráži takzvaný Vorticon Commander. Vždy som si myslel, že jeho je možné zabiť iba tak, že hráč prestrelí lano držiace veľký blok visiaci nad ním.

Nedávno som sa pri čítaní stránky Wikipédie venovanej Commnderovi Keenovi dozvedel, že Vorticon Commandera je možné zastreliť stopiatimi výstrelmi z pištoľky. Táto informácia bola pre mňa niečím novým a rozhodol som sa, že si hru zahrám a vyskúšam, či to naozaj funguje.

Začal som levelom zvaným Border Town. Potom som išiel do levelu zvaného Pogo Shrine, aby Keen získal pogo a s jeho pomocou mohol lepšie skákať. Zahral som si levely Capital City a Treasury, kde som získal prvé dve chýbajúce časti lode. Po prejdení levelu Emerald City, som sa dostal k teleporteru vedúcemu na odvrátenú stranu Marsu.

Keď som prišiel tam, tak som potreboval zvoliť vhodnú taktiku. Musel som nahrať dosť pištoliek, aby som mal stopäť výstrelov. Na tento účel som zvolil level Red Maze City. To je veľký level, ktorý sa skladá z dvoch častí. Jeho väčšia nadzemná časť, ako naznačuje názov, pripomína bludisko. Menšia podzemná časť skrýva teleporter, ktorý vedie k tajnému levelu.

Prečo som ho zvolil? Na začiatku levelu Red Maze City sú tri pištoľky. (Každá je po päť výstrelov, takže je to dohromady pätnásť výstrelov.) Keď sa hráč dostane k teleporteru v podzemí, tak sa prenesie do osobitnej časti Marsu, kde je tajný level. Tam má dve možnosti. Môže hrať tajný level, alebo sa môže vrátiť naspäť na odvrátenú stranu Marsu.

Keď hráč ukončí level Red Maze City teleporterom, tak tento level ostane ako nedokončený a je možné ho hrať opäť a tak si nahrať nekonečné množstvo bodov. Ja som ho hral dovtedy, kým som nemal dosť pištoliek aby som si mohol trúfnuť na Vorticon Commandera. (Bolo to napínavé, lebo pred teleporterom je taký hnusný robot ktorý stále strieľa a hrozí že Keena zastrelí.)

Hra ma bavila a zakrátko sa mi podarilo nahrať nie stopäť, ale až vyše dvestoosemdesiat pištoliek. Takto prichystaný som išiel do levelu Vorticon Commander's Castle, kde na mňa čakal finálny boj.

(Juraj Paškuliak)

Po prekonaní nástrah som sa dostal k Vorticon Commanderovi. Postavil som sa na vhodné miesto a začal som doňho strieľať. A zistil som že Wikipédia neklamala. Po stopäť výstreloch som ho naozaj usmrtil. Keď sa mi to podarilo, bol som veľmi spokojný. Dávno som si tak dobre nezahral.

Screenshot ako dôkaz. (Juraj Paškuliak)