Predseda SNS Danko má na tvári vykryštalizovanú blbosť

Predseda Slovenskej národnej strany Danko je známa "osobnosť". Napíšme si o ňom na úvod zopár vecí.

Hovorí sa, že existujú určité typy tvárí. Že podľa tváre spoznáte, čo je človek zač. Napríklad že policajti majú určitý typ tváre a podobne. Myslím si, že na tom môže niečo byť. Napríklad nezdravý spôsob života sa prejaví na tom ako tvár vyzerá. Taktiež sa hovorí že oči sú oknom do duše a dá sa z nich o človeku veľa vyčítať.

Spomenul som si ako istý filozof (myslím že to bol Rudolf Steiner) povedal, že na tvárach veľkých osobností je možné vybadať niečo ako vykryštalizované utrpenie. Ak som to správne pochopil, ide o to že správne prežité utrpenie sa môže v budúcej inkarnácii premeniť na múdrosť a v tvárach múdrych ľudí možno pozorovať, práve toto v minulých životoch prežité utrpenie.

Ale keď pozerám na Dankovú tvár... Tá je... Ach, ako to povedať... Na jeho tvári je doslova vykryštalizovaná blbosť. Keď sa pozerám na jeho tvár, vidím na nej blbosť a zároveň chorobnú ctižiadostivosť a snahu pôsobiť na druhých, ako niekto múdry. Ale kým múdry človek zo seba dokáže urobiť blbca keď chce, blbec zo seba múdreho nikdy neurobí. Iba ešte väčšieho blbca. Presne ako to robí Danko svojimi výrokmi.

Neviem ako pôsobí na vás, ale mne je tento človek ešte odpornejší, ako Harabin a Kotleba. Boh nech nás pred ním ochraňuje.